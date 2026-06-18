Chemiewerte unter Druck - Auch Evonik trotz Personalabbaus

Unter den Einzelwerten zeigte sich die Abwärtsbewegung am Donnerstag relativ stark bei den beiden Dax-Werten BASF und Brenntag sowie Evonik , die allesamt drei Prozent oder mehr verloren. Trotz eines angekündigten Stellenabbaus scherte der Evonik-Kurs also nicht groß aus. Der Spezialchemiekonzern will bis Ende 2029 weitere 3.200 Stellen streichen und das Polyester-Geschäft mit einem Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro einstellen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im europäischen Chemiebereich nehmen die Anleger derzeit wieder Gewinne mit. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals kam mit einem Abschlag von 1,5 Prozent weiter zurück von seinem Jahreshoch, dem er vor einigen Tagen noch nahe gestanden hatte. Tatsächlich stammt es von Ende Mai, als der Sektorindex im Zuge der Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg mit 1242 Punkten seien höchsten Stand seit Juli 2025 erreicht hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Chemiewerte befinden sich derzeit nach Mitte April und Ende Mai in ihrer dritten Korrekturphase einer Frühjahrsrally. Diese hatte im März nach dem ersten Rückschlag wegen des Iran-Kriegs begonnen in der Annahme, dass die Konflikte im Nahen Osten Lieferengpässe nach sich ziehen und den Unternehmen mittels höherer Preise für Chemieprodukte eine Sonderkonjunktur bescheren.

Ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran ist mittlerweile aber unterschrieben. Im Zuge dessen werde Teheran die für Transporte wichtige Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", heißt es. Experten hatten ohnehin immer wieder betont, dass der Iran-Krieg eher einen Zwischeneffekt bringe als eine Trendwende für Deutschlands drittgrößte Industriebranche. Der Branchenverband VCI hatte selbst Ende Mai von "Hamsterkäufen" gesprochen./tih/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 48,32 auf Tradegate (18. Juni 2026, 14:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +3,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,75 %. Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,09 Mrd.. BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -17,17 %/+34,60 % bedeutet.



