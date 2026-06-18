Tomra Systems Aktie leidet unter Verkäufen - 18.06.2026

Die Tomra Systems Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,75 % auf 8,4950€. Damit verliert die Aktie -0,2400 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Tomra Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,4950€, mit einem Minus von -2,75 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Tomra Systems Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,21 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Tomra Systems Aktie damit um -0,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,84 % verloren.

Tomra Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,12 % 1 Monat +2,55 % 3 Monate -15,21 % 1 Jahr -36,44 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Stand: 18.06.2026, 14:10 Uhr

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,52 Mrd. € wert.

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Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.