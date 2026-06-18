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    Durchbruch mittels maschinellen Lernens

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    Windfall Geotek umreißt eine 1,91 km lange Erweiterung des Scandiumzielgebiets in Scandium Canadas Vorzeigekonzessionsgebiet Crater Lake

    Durchbruch mittels maschinellen Lernens - Windfall Geotek umreißt eine 1,91 km lange Erweiterung des Scandiumzielgebiets in Scandium Canadas Vorzeigekonzessionsgebiet Crater Lake
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

     

    Brossard, Québec / 18. Juni 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen gestützten Mineralexploration, freut sich, die erfolgreiche Modellierung und Extraktion der geophysikalischen „digitalen Signatur“ für die Scandiumlagerstätte Crater Lake für Scandium Canada Ltd. (TSX-V: SCD) bekannt zu geben (siehe Pressemitteilung vom 3. April 2025 – Neue Mineralressourcenschätzung – https://wp-sccanada-2024.s3.ca-central-1.amazonaws.com/media/2025/04/0 ...)

     

    Mithilfe seiner firmeneigenen KI-Plattform hat Windfall eine umfassende computergestützte Analyse aller öffentlich zugänglichen Datensätze durchgeführt, um die charakteristischen Merkmale der Scandiumzone TG in der Lagerstätte Crater Lake in der kanadischen Provinz Québec (QC) zu identifizieren.

     

    Technische Zusammenfassung und Methodik

     

    Der Schwerpunkt des Projekts lag auf der Scandiumzone TG. Zu den wichtigsten technischen Highlights zählen:

     

    -          Datenintegration: Das KI-System synthetisierte mehrdimensionale öffentlich zugängliche Datensätze, darunter hochauflösende magnetische (Abbildung 1), radiometrische und topografische Daten sowie verfügbare Bohranalyseergebnisse und geochemische Daten von Gesteinsproben aus dem Oberflächenbereich (Abbildung 2).

     

    Extraktion der Signatur: Durch die Isolierung der spezifischen geologischen Deskriptoren der Scandiummineralisierung bei Crater Lake hat das Unternehmen ein hochpräzises digitales Entdeckungsmuster (Digital Discovery Pattern) erstellt. Zielgenerierung: Diese firmeneigene Signatur wurde auf das gesamte regionale Landpaket angewendet, um Anomalien mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das System fand keine Scandiumziele außerhalb der Claims von Scandium Canada.

     

    Die Leistungsfähigkeit der digitalen Exploration

     

    Mithilfe seines firmeneigenen KI-Systems in Kombination mit einer umfangreichen historischen Explorationsdatenbank und SIGEOM-Daten, die eine Fläche von 8.803 km² abdecken, identifizierte Windfall Geotek drei vorrangige Zielzonen für die Erweiterung der Scandiumlagerstätte, darunter eine mit einer Länge von 1,91 km (Abbildung 2) sowie zwei Erweiterungen der Scandiumlagerstätte TG (0,44 und 0,53 km). Damit steht nun genau fest, wo das Unternehmen in den nächsten Wochen bohren wird.

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