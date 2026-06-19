KI-Boom treibt Marvell weiter an – jetzt wird es richtig spannend

Der Halbleiterkonzern Marvell Technology könnte nach Ansicht von KeyBanc einer der großen Gewinner des Booms rund um Künstliche Intelligenz bleiben. Die Investmentbank bekräftigte ihre positive Einschätzung der Aktie und erhöhte ihr Kursziel deutlich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Höheres Kursziel trotz starker Rallye

KeyBanc stuft Marvell weiterhin mit "Overweight" ein. KeyBanc hebt das Kursziel auf 385 US-Dollar an und entfernt sich damit noch weiter vom Wall-Street-Konsens. Schon die bisherige Zielmarke von 260 US-Dollar lag über dem Analystendurchschnitt von 238,75 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Die jüngste Anhebung unterstreicht den außergewöhnlich bullischen Blick der Bank auf die weitere Entwicklung der Aktie.

Analyst John Vinh begründete den optimistischeren Ausblick mit neuen Gesprächen mit dem Unternehmen. "Wir haben kürzlich Investorentreffen mit Marvell abgehalten und sind hinsichtlich der Chancen im Bereich [Rechenzentrums-]Netzwerke [zunehmend] optimistischer geworden", schrieb er in einer Mitteilung an Kunden.

Vinh zählt zu den renommiertesten Analysten an der Wall Street. Auf TipRanks belegt er mit einer Trefferquote von 64 Prozent Platz 59 unter 12.311 bewerteten Analysten.

KI-Infrastruktur rückt in den Mittelpunkt

Im Fokus steht das Geschäft mit Netzwerktechnologien für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Solche Systeme verbinden Hochleistungsrechner, Speicher und Rechenzentren miteinander und gelten als zentrale Voraussetzung für den Betrieb großer KI-Modelle.

Zusätzliche Fantasie liefert die geplante Übernahme des Halbleiterunternehmens Celestial AI, die Marvell Ende vergangenen Jahres angekündigt hatte. Nach Einschätzung von KeyBanc könnte sich das Unternehmen dadurch klarer von Wettbewerbern abheben.

Celestial AI hat eine Technologie namens "Photonic Fabric" entwickelt. Dabei werden KI-Prozessoren und Speicher über Lichtsignale statt über klassische Kupferverbindungen miteinander verbunden. Die Lösung soll höhere Geschwindigkeiten ermöglichen und größere Datenmengen effizienter verarbeiten können.

Im besten Fall sieht KeyBanc noch deutlich mehr

Im optimistischsten Szenario hält Vinh sogar einen Kurs von 450 US-Dollar für möglich. Voraussetzung dafür seien "stärker als erwartet ausgefallene Produktionssteigerungen bei kundenspezifischen Halbleitern oder Marktanteilsgewinne bei verschiedenen Programmen im Rahmen der Roadmaps".

Zudem verweist der Analyst auf eine "stärkere Nachfrage nach KI-Lösungen für den Netzwerkbereich", die das Wachstum zusätzlich antreiben könnte. Auch eine "schnellere und effizientere Integration neuer Tochtergesellschaften" und daraus resultierende Synergien würden dieses Szenario unterstützen.

Breite Unterstützung an der Wall Street

Mit seiner Einschätzung steht KeyBanc nicht allein. Nach Daten von LSEG empfehlen 38 der insgesamt 44 Analysten, die Marvell beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie als starken Kauf ein.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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