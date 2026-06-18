BMW Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 18.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die BMW Aktie. Sie fällt um -3,77 % auf 59,68€. Der Kursrückgang der BMW Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,77 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei BMW, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -26,74 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -12,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BMW -36,90 % verloren.

BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,48 % 1 Monat -20,64 % 3 Monate -26,74 % 1 Jahr -19,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BMW Aktie

Stand: 18.06.2026, 14:12 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BMW-Aktie vor allem um Gewinnwarnung, Margin-Entwicklung und Kursausblicke. Analystenseite: Goldman Sachs belässt Buy mit 107€ Ziel, Jefferies reduziert Ziel auf 70€; Debatte, ob China-Profite abgerissen sind und Europa/USA weiter drücken. Charttechnik zeigt Unterstützung um 57–60€; Untergangsfalle eines Breaks möglich. Insider-Trades sorgen für Skepsis; Rebound-Spekulation bei möglicher China-Erholung.

Informationen zur BMW Aktie

Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,50 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Premiumhersteller hat mit dem Absatzeinbruch in China und den Folgen des Iran-Kriegs zu kämpfen. Das Management wird daher das Sparprogramm deutlich verschärfen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mercedes-Benz Group, Ford Motor und Co.

Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,18 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +0,95 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,82 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -2,82 % Stellantis N.V. Faktor 4x Long Open End (VON) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Stellantis notiert im Minus, mit -2,58 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Minus, mit -2,60 %.

BMW Aktie jetzt kaufen?

Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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