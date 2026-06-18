Rumble Registered (A) Aktie - Kurs legt am 18.06.2026 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Rumble Registered (A). Sie steigt um +15,70 % auf 7,3700€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rumble Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 7,3700€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Rumble Registered (A) bietet eine Plattform für unzensierte Video-Inhalte und fördert Meinungsfreiheit. Es konkurriert mit YouTube und anderen, hebt sich durch weniger algorithmische Eingriffe und bessere Monetarisierung für kleinere Ersteller ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Rumble Registered (A) einen Gewinn von +12,55 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Rumble Registered (A) Aktie damit um +30,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rumble Registered (A) +12,55 % gewonnen.

Rumble Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +30,00 % 1 Monat +12,55 % 3 Monate +12,55 % 1 Jahr +12,55 %

Informationen zur Rumble Registered (A) Aktie

Stand: 18.06.2026, 14:13 Uhr

Es gibt 216 Mio. Rumble Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.

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Ob die Rumble Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rumble Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+15,70 % +30,00 % +67,08 % ISIN: US78137L1052 WKN: A3DRQQ Intraday

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