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    Besonders beachtet!

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    Rumble Registered (A) Aktie - Kurs legt am 18.06.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Rumble Registered (A) Aktie bisher um +15,70 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rumble Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Rumble Registered (A) Aktie - Kurs legt am 18.06.2026 stark zu
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    Rumble Registered (A) bietet eine Plattform für unzensierte Video-Inhalte und fördert Meinungsfreiheit. Es konkurriert mit YouTube und anderen, hebt sich durch weniger algorithmische Eingriffe und bessere Monetarisierung für kleinere Ersteller ab.

    Rumble Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Rumble Registered (A). Sie steigt um +15,70 % auf 7,3700. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rumble Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 7,3700. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Rumble Registered (A) einen Gewinn von +12,55 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Rumble Registered (A) Aktie damit um +30,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rumble Registered (A) +12,55 % gewonnen.

    Rumble Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +30,00 %
    1 Monat +12,55 %
    3 Monate +12,55 %
    1 Jahr +12,55 %
    Stand: 18.06.2026, 14:13 Uhr

    Informationen zur Rumble Registered (A) Aktie

    Es gibt 216 Mio. Rumble Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.

    Rumble Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rumble Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rumble Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rumble Registered (A)

    +15,70 %
    +30,00 %
    +67,08 %
    ISIN:US78137L1052WKN:A3DRQQ
    Rumble Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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