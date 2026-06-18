Western Digital Aktie explodiert - 18.06.2026

Die Western Digital Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,44 % auf 659,30€ zulegen. Das sind +39,90 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Western Digital Aktie. Nach einem Plus von +5,54 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 659,30€, mit einem Plus von +6,44 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Western Digital Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +138,20 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +54,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +342,48 % gewonnen.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +54,92 % 1 Monat +60,21 % 3 Monate +138,20 % 1 Jahr +1.191,43 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 18.06.2026, 14:13 Uhr

Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 227,01 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,65 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,49 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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