Lam Research - Aktie schießt in die Höhe +5,41 % - 18.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Lam Research Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,41 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lam Research Aktie. Nach einem Plus von +2,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 343,20€, mit einem Plus von +5,41 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Lam Research Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +73,54 %.

Allein seit letzter Woche ist die Lam Research Aktie damit um +20,91 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,81 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +131,84 % gewonnen.

Lam Research Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,91 % 1 Monat +40,81 % 3 Monate +73,54 % 1 Jahr +328,71 %

Informationen zur Lam Research Aktie

Stand: 18.06.2026, 14:13 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 429,20 Mrd. € wert.

Lam Research Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar