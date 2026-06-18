ON Semiconductor Aktie steigt am 18.06.2026 kräftig

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,29 % konnte die ON Semiconductor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ON Semiconductor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 103,44€, mit einem Plus von +5,29 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die ON Semiconductor Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um +2,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,99 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ON Semiconductor eine positive Entwicklung von +114,69 % erlebt.

ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,89 % 1 Monat +2,99 % 3 Monate +85,48 % 1 Jahr +115,19 %

Informationen zur ON Semiconductor Aktie

Stand: 18.06.2026, 14:14 Uhr

Es gibt 389 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,22 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ON Semiconductor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,98 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +4,72 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,61 %. Texas Instruments legt um +3,98 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +4,86 %.

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Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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