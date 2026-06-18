RBC stuft Siemens Energy auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Bericht über eine Trennung vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Eine solche Maßnahme würde die operative Marge (Ebita) von 2028 an um geschätzte 60 Basispunkte anheben, schrieb Colin Moody am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Das Segment könne gegenwärtig mit 7 bis 8 Milliarden Euro bewertet werden./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,75 % und einem Kurs von 170,3EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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