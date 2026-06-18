RBC stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach einem Bericht über eine Trennung vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Eine solche Maßnahme würde die operative Marge (Ebita) von 2028 an um geschätzte 60 Basispunkte anheben, schrieb Colin Moody am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Das Segment könne gegenwärtig mit 7 bis 8 Milliarden Euro bewertet werden./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,75 % und einem Kurs von 170,3EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte