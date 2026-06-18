Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 66,99 USD
Bärenmarkt-Signal: Silber bei 66,99 USD, -1,38 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,62 %
|1 Monat
|-8,98 %
|3 Monate
|-12,47 %
|1 Jahr
|+86,19 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,09970USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 66,99USD ein Wert von 2.668,92USD geworden – ein Gewinn von +166,89 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum zeigt ein gemischtes Silber-Sentiment, primär fundamental: Langfristig stützen Industrie-Nachfrage, Defizite und geringe Lagerbestände (COMEX/London/Shanghai) den Preis; Zentralbanken kaufen weiter Gold, was Silber indirekt stärkt. Technisch werden Morning-Star/Inverted-Hammer-Signale diskutiert, noch nicht bestätigt. Kurzfristig prägt die FED-Entscheidung; Singapur-Gold-C Clearing könnte zusätzlichen Support bringen. 14-Tage-Entwicklung nicht angegeben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|338,40EUR
|+0,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|119,32EUR
|+0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|239,32EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|342,80EUR
|-0,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|87,85EUR
|-1,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|545,90EUR
|+0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|355,48EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|71,99EUR
|+0,54 %
|Long
|1
|0,00
|119,10EUR
|+0,51 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,889EUR
|+1,23 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.