Bärenattacke Silber fällt auf 66,99 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,62 % 1 Monat -8,98 % 3 Monate -12,47 % 1 Jahr +86,19 %

Silber bricht kräftig ein:auf 66,99. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,09970USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 66,99USD ein Wert von 2.668,92USD geworden – ein Gewinn von +166,89 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum zeigt ein gemischtes Silber-Sentiment, primär fundamental: Langfristig stützen Industrie-Nachfrage, Defizite und geringe Lagerbestände (COMEX/London/Shanghai) den Preis; Zentralbanken kaufen weiter Gold, was Silber indirekt stärkt. Technisch werden Morning-Star/Inverted-Hammer-Signale diskutiert, noch nicht bestätigt. Kurzfristig prägt die FED-Entscheidung; Singapur-Gold-C Clearing könnte zusätzlichen Support bringen. 14-Tage-Entwicklung nicht angegeben.