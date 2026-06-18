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    Aktien Frankfurt

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    Dax scheitert erneut an 25.000-Punkte-Marke

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax scheitert erneut am Widerstand bei 25.000 Punkten
    • Unterzeichnung USA-Iran bringt Erleichterung am Markt
    • Fed-Aussagen erhöhen Erwartung an baldige Zinserhöhung
    Aktien Frankfurt - Dax scheitert erneut an 25.000-Punkte-Marke
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat es auch am Donnerstag nicht dauerhaft über die Marke von 25.000 Punkte geschafft. Hilfreich war die Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges, doch Anleger mussten dies abwägen mit der größer werdenden Erwartung einer baldigen US-Zinserhöhung. Der zwischenzeitliche Anstieg bis auf 25.059 Punkte bedeutete schon den dritten vergeblichen Versuch in dieser Woche, die Tausendermarke hinter sich zu lassen.

    Am Nachmittag stand der Leitindex zwar mit 0,2 Prozent im Plus, dies reichte dann aber nur für einen Anstieg auf 24.975 Punkte. Er blieb damit auch auf Abstand zur Bestmarke von 25.507 Punkten - anders als der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx , der seine Rekordjagd fortsetzte. In der zweiten deutschen Börsenreihe geriet der MDax sogar mit einem Prozent auf 32.534 Zähler unter Druck.

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    Erleichterung herrschte darüber, dass US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges unterzeichnet haben. Laut dem Vermittlerstaat Pakistan tritt es mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Kurzmitteilungsplattform X bekannt.

    Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend die von US-Präsident Donald Trump seit langem geforderte Zinssenkung nicht geliefert. Unter Führung des neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wurden am Markt eher Signale für höhere Zinsen aus den Begleitaussagen gelesen. Die New Yorker Börsen hatten daraufhin am Vorabend in ersten Reaktionen noch gelitten, steuern aber nun am letzten Handelstag vor dem verlängerten US-Wochenende auf eine Stabilisierung zu.

    Wie die Fed weiter vorgehen wird, ist unter Experten strittig. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung größer geworden, aber auch "nicht in Stein gemeißelt" ist. Experten der UBS gehen jedoch von einer längeren Phase des Stillstands aus. Sie bezeichneten die derzeit vorherrschende Meinung einer baldigen Zinserhöhung für überzogen.

    An der Dax-Spitze setzten die Anteilsscheine von Siemens Energy ihre jüngste Kurserholung um mehr als fünf Prozent fort. Neben der Fantasie, dass der Energietechnikkonzern ein Profiteur der KI-Bewegung ist, half den Aktien auch ein Bericht über Abspaltungspläne. Denn laut dem "Manager Magazin" könnte den Anlegern in Form einer möglichen Abspaltung des Geschäfts mit Kompressoren und Dampfturbinen ein weiteres Zuckerbrot winken.

    Außerdem waren die Aktien von Halbleiterherstellern gefragt, was sich in Frankfurt bei Infineon mit einem Anstieg um 3,8 Prozent zeigte. Am Markt wurde als Stütze auf Nachrichten zum US-Branchenriesen Intel und eine angehobene Prognose des niederländischen Chipkonzerns BE Semiconductor verwiesen.

    Gewinne von mehr als drei Prozent gab es außerdem bei den beiden Dax-Werten aus der Flugzeugindustrie. Eine Kaufempfehlung des Analysehauses Kepler Cheuvreux hievte die Airbus-Aktien mit mehr als drei Prozent in die Gewinnzone. In der Folge davon verbuchten die Titel des Triebwerkbauers MTU ähnlich hohe Gewinne.

    Unter Druck standen dagegen Dax-Werte aus den Branchen Automobile , Software und Chemie. Bei den Aktien der deutschen Autobauer wirkte die jüngste Gewinnwarnung von BMW immer noch nach, wie Abschläge von bis zu 5,6 Prozent auch bei Mercedes-Benz , Volkswagen und dem Sportwagenbauer Porsche AG zeigen.

    Im europäischen Chemiebereich nehmen die Anleger derzeit wieder Gewinne mit nach einer Sonderkonjunktur, die die Branche zeitweise im Nahost-Krieg erlebt hatte. Relativ stark zeigte sich dies bei den beiden Dax-Werten BASF und Brenntag sowie Evonik , die allesamt mehr als drei Prozent verloren. Trotz eines angekündigten Stellenabbaus scherte der Evonik-Kurs also nicht groß aus./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 48,26 auf Tradegate (18. Juni 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,21 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +16,36 %/+51,77 % bedeutet.





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