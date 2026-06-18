Formation Metals gelingt bedeutende Step-out-Entdeckung auf Goldprojekt N2

Formation Metals (CSE: FOMO; Frankfurt: VF1) hat die bislang wichtigste Erweiterung außerhalb der etablierten A-Zone auf seinem N2-Projekt in Québec gemeldet. Zwei Step-out-Bohrungen in bisher ungetestetem Gebiet, rund 200 Meter westlich der historischen Ressourcengrenze, stießen auf kontinuierliche Goldmineralisierung. Das Highlight lieferte Bohrloch N2-26-021 mit 31,0 Metern zu 1,05 g/t Gold. Diese Treffer deuten stark darauf hin, dass sich die A-Zone deutlich weiter nach Westen in Richtung des hochgradigen RJ-Korridors erstreckt.

Bestätigte Kontinuität in tagebaufähigen Tiefen

Die neuen Bohrungen weisen exakt denselben Mineralisierungsstil und ähnliche strukturelle Merkmale auf wie die Kernbereiche der A-Zone. Neben dem breiten Haupttreffer durchteufte Bohrloch N2-26-021 in rund 204 Metern vertikaler Tiefe einen höhergradigen Kern von 12,0 Metern mit 1,89 g/t Gold. Das zweite Loch, N2-26-022, lieferte ab knapp 132 Metern vertikaler Tiefe ebenfalls starke 12,5 Meter mit 1,34 g/t Gold, darunter ein Abschnitt von 2,3 Metern mit 4,72 g/t Gold.

Laut Management liegen diese Resultate in Tiefen, die Parameter für einen potenziellen Tagebau erfüllen. CEO Deepak Varshney wertet die Ergebnisse als echte Entdeckung, da der anvisierte goldführende Horizont nun im offenen Gelände nahtlos an die starken Treffer der ersten Bohrphase anknüpft. Das primäre Explorationsziel ist es jetzt, die verbleibende 200-Meter-Lücke zur Kernzone durch weitere Step-outs systematisch zu schließen.

Brückenschlag zum RJ-Korridor als Kurstreiber für 2026

Der strategische Fokus von Formation Metals weitet sich damit zusehends auf den oberflächennahen Korridor zwischen der A-Zone und der historischen RJ-Zone aus. Letztere glänzte in der Vergangenheit mit extremen Gehalten von bis zu 51 g/t Gold, blieb aber auf einer Streichlänge von fast fünf Kilometern ungetestet. Eine Verbindung dieser beiden Zonen durch weitere Treffer wäre ein massiver Hebel für die geplante erste eigene Ressourcenschätzung, die für das dritte Quartal 2026 avisiert ist.

Das 4.400 Hektar große Projekt N2 birgt bereits eine historische globale Ressource von rund 871.000 Unzen Gold. Auf Basis der jüngsten Bohrerfolge gehen die Geologen davon aus, dass die A-Zone ein robustes Gangsystem mit Mächtigkeiten von bis zu 61 Metern bildet, das sich potenziell auf einer Streichlänge von bis zu acht Kilometern ausdehnen könnte. Für Investoren besonders beruhigend: Mit einem Kassenbestand von 30,5 Millionen CAD und Schuldenfreiheit von Formation ist die laufende, 75.000 Meter umfassende Bohrkampagne bis zur Ressourcen-Aktualisierung vollständig durchfinanziert.

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