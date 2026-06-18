SEATTLE, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- VCT gab heute bekannt, dass Delta Air Lines ein Finlet-Nachrüstpaket von Vortex Control Technologies (VCT) in seiner gesamten Flotte von Boeing 737-800 und 737-900ER installieren wird, wodurch die Zahl der mit dieser Verbesserung ausgestatteten Flugzeuge nach Abschluss der Installation auf 240 steigen wird. Die Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden technischen Zusammenarbeit und einer Bewertung im Einsatz durch beide Unternehmen, einschließlich der Analyse von Flugtestdaten, betrieblicher Trends und einer technischen Überprüfung der aerodynamischen Leistung.

Die Umsetzung trägt zu den laufenden Bemühungen von Delta bei, die Flotteneffizienz im gesamten weltweiten Betrieb zu verbessern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SO FUNKTIONIEREN FINLETS

Finlets sind aerodynamische Vorrichtungen, die am hinteren Rumpf eines Flugzeugs angebracht werden, um die Luftströmung umzuformen, den Luftwiderstand zu verringern und die Treibstoffeffizienz zu verbessern. Alle Flugzeuge erzeugen im Flug Wirbel, insbesondere an den Flügelspitzen und am hinteren Rumpf. Die Finlets von VCT reduzieren die Strömungsablösung und verbessern die Druckverteilung entlang des hinteren Rumpfes, was zu einem geringeren Treibstoffverbrauch und reduzierten CO₂-Emissionen führt.

„Die Ausstattung dieser Flotten der Boeing 737-800 und 737-900ER mit Finlets stellt einen bedeutenden Meilenstein für VCT dar. Wir sind stolz darauf, eine praxisorientierte Technologie bereitzustellen, die Fluggesellschaften dabei hilft, die Treibstoffeffizienz zu verbessern, CO₂-Emissionen zu senken und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs zu steigern", sagte Gil Morgan, Chief Executive Officer von Vortex Control Technologies.

AUF BEWÄHRTEN FLOTTENUMRÜSTUNGEN AUFBAUEND

Die Einführung der Finlets baut auf Deltas fortlaufendem Ansatz zur Flottenumrüstung auf und wurde unter Berücksichtigung von Sicherheit und Strategie sowie auf der Grundlage eines strengen Bewertungsprozesses beschlossen. Die Bewertung umfasste die Validierung durch Flugtests, die Analyse betrieblicher Trends sowie eine technische Überprüfung der aerodynamischen Leistung mittels CFD-Analysen (Computational Fluid Dynamics) an den 737NG-Flugzeugen von Delta.