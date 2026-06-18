Redcare Pharmacy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 18.06.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,01 % auf 67,63€. Damit gewinnt die Aktie +3,23 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +5,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 67,63€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Redcare Pharmacy über einen Zuwachs von +66,56 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +40,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,16 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -1,67 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +40,32 % 1 Monat +46,16 % 3 Monate +66,56 % 1 Jahr -25,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 18.06.2026, 15:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine anziehende Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie: Höheres Volumen treibt den Kurs nach Norden, Leerverkäufer stehen unter Druck und das Leihangebot ist knapp. Es wird ein weiterer Short-Squeeze diskutiert. Zudem wird diskutiert, welches Kursniveau nötig wäre (etwa rund 110 €), um in der Nähe von MDAX-Vergleichswerten zu landen, und wie hohe Leihprämien die Situation beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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