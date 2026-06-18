Neun Kunden unter den Gartner Supply Chain Top 25 für 2026

Während globale Marktführer den Fokus von der Krisenbewältigung auf vorausschauendes Handeln verlagern, würdigt OMP die visionären Konzerne, die entscheidungsorientierte Intelligenz im Tempo des Wandels skalieren.

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 18. Juni 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Supply-Chain-Planungslösungen, gratuliert den neun Kundenunternehmen, die in der kürzlich veröffentlichten Rangliste „Gartner Supply Chain Top 25 and Masters for 2026“ aufgeführt sind.

Die „Gartner Supply Chain Top 25“, erscheint nun bereits im 22. Jahr und gilt nach wie vor als maßgeblicher Maßstab für Exzellenz in der Supply-Chain und bewertet globale Konzerne anhand ihrer finanziellen Performance, ihrer ESG-Initiativen und der Meinung der Öffentlichkeit. Die diesjährige Rangliste zeigt drei Fähigkeiten auf, die Marktführer auszeichnen: den Aufbau einer autonomen Belegschaft, in der Menschen und intelligente Systeme bei Entscheidungen zusammenarbeiten, die Umsetzung netzwerkzentrierter Strategien, die die Gestaltung der Supply-Chain als kontinuierlichen, anpassungsfähigen Prozess betrachten, sowie die durchgängige Koordination von Entscheidungen in immer komplexer werdenden Ökosystemen. Zu den im Bericht genannten Kunden von OMP gehören:

- AstraZeneca

- Danone

- Diageo

- General Mills

- GSK

- Johnson & Johnson

- L'Oréal

- Nestlé

- Procter & Gamble

Schnellere Entscheidungen als Merkmal führender Positionen in der Supply-Chain

Die starke Präsenz von OMP-Kunden an der Spitze des Gartner-Rankings spiegelt eine gemeinsame Ausrichtung wider: hin zu Supply-Chains, die schneller reagieren, autonomer agieren und KI bei den wichtigsten Entscheidungen einsetzen. Indem sie die Planungsreife als zentrales Wettbewerbsmerkmal betrachten, sind sie in einzigartiger Weise dafür gerüstet, Störungen zu antizipieren, Handlungsalternativen abzuwägen und in komplexen globalen Netzwerken souverän zu handeln.