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    Peking ändert Ölmarkt

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    Wie sich China vom Ölmarkt unabhängig gemacht hat

    China hat seine Ölimporte massiv gedrosselt – ohne sichtbaren Wirtschaftsschaden. Für den Ölmarkt könnte das ein Wendepunkt sein: Die Risikoprämie bröckelt.

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    Peking ändert Ölmarkt - Wie sich China vom Ölmarkt unabhängig gemacht hat
    Foto: Unsplash

    China hat als Reaktion auf die Blockade der Straße von Hormus und den Ausfall wichtiger Lieferungen per Schiffstanker seine Ölimporte innerhalb kürzester Zeit drastisch reduziert. Dass China dies ohne wirtschaftlichen Schaden überstand, liegt an einer über zwei Jahrzehnte hinweg aufgebauten Strategie zur Energieunabhängigkeit.

    Im Mai senkte Chinas gesamte Ölimporte auf 7,8 Millionen Barrel pro Tag und damit auf den niedrigsten Stand seit 8 Jahren, zeigen offizielle Zahlen des chinesischen Zolls. Gegenüber dem Niveau vor Ausbruch des Krieges entsprach das einem Rückgang um rund ein Drittel. Noch deutlicher war der Einbruch bei Lieferungen per Tanker: Die seewärtigen Ölimporte sackten auf ein 10-Jahres-Tief und lagen mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt des Jahres 2025.

    Die Dimension ist enorm. China reduzierte seine täglichen Ölimporte auf dem Seeweg um eine Menge, die in etwa dem gesamten Ölverbrauch Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zusammen entspricht. Normalerweise wäre ein solcher Rückgang ein Warnsignal für eine schwere Wirtschaftskrise. Doch davon kann keine Rede sein, im Gegenteil, die chinesische Wirtschaft hat keine erkennbaren Rückschläge erlitten.

    Ein zentraler Faktor für die Widerstandsfähigkeit Pekings ist der tiefgreifende Umbau des chinesischen Energiesystems. China hat in den vergangenen Jahren massiv in Elektromobilität, erneuerbare Energien, Kohlekraft und strategische Reserven investiert. Diese vielen Stellschrauben wirkten im Frühjahr 2026 erstmals in einer akuten Ölkrise zusammen.

    Besonders sichtbar war der Beitrag der Elektromobilität. Im April und Mai stieg die Nutzung von Elektroautos stark an. Erste Daten deuten darauf hin, dass das Laden an chinesischen Autobahnen um 50 bis 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegte. Jeder Kilometer, der elektrisch gefahren wird, senkt die Abhängigkeit von Benzin und Diesel – und damit von importiertem Rohöl.

    Zugleich griff China auf seine alte Stärke zurück: Kohle. Die Stromerzeugung aus Kohle erreichte im April einen saisonalen Rekordwert. Das ist klimapolitisch problematisch, verschafft China aber kurzfristig enorme Versorgungssicherheit. Auch die Kohlechemie spielte eine Rolle. Sie half dabei, wichtige Produkte wie Düngemittel bereitzustellen, obwohl übliche Rohstoffe knapp waren.

    Der wichtigste Puffer dürften jedoch die strategischen Ölreserven gewesen sein. China hatte seine Vorräte über Jahre massiv ausgebaut. Ende 2025 soll das Land rund 1,4 Milliarden Barrel Öl zurückgelegt haben – das ist etwa das Zehnfache der Reserven Deutschlands und auch deutlich mehr als die USA besitzen. Wie stark Peking diese Lager tatsächlich nutzte, ist unklar. Laut einer Schätzung von Bloomberg könnte China zwischen Mitte April und Mitte Juni möglicherweise 100 bis 200 Millionen Barrel eingesetzt haben.

    Chinas Agieren in dieser Krise hat die Grundlagen des weltweiten Ölmarktes grundlegend verändert. Während im Jahr 1973 das Öl-Embargo der arabischen Staaten zu einer schweren globalen Krise führte, hat China 2026 seinen "Energie-Schild" genutzt, um den Preisschock so effektiv abzufedern, dass eine weltweite Marktpanik ausblieb. Die Preise stiegen zwar, aber weit weniger stark als befürchtet.

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    Die wichtigste Erkenntnis für Händler ist, dass China ab jetzt in der Lage ist, massive weltweite Lieferausfälle eigenständig auszugleichen. Dies senkt die sogenannte geopolitische Risikoprämie, die Händler in Krisenzeiten auf den Ölpreis aufschlagen, potenziell dauerhaft.

    China hat im Frühjahr 2026 gezeigt, dass es seine Ölabhängigkeit deutlich besser steuern kann als bislang angenommen. Strategische Reserven, Elektromobilität, Kohle und Ersatzrohstoffe machten es möglich, Importe drastisch zu senken, ohne einen sichtbaren Wirtschaftseinbruch auszulösen. Für den Ölmarkt ist das ein Warnsignal: Die Zeit automatischer Krisenaufschläge könnte vorbei sein.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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