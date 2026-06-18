Neuer Korridor in Richtung hochgradigem Gold

Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) liefert weiterhin starke Ergebnisse von seinem N2 Goldprojekt im produktiven Abitibi-Grünsteingürtel in Québec. Die jüngsten Bohrergebnisse haben die A-Zone erfolgreich um etwa 200 m westlich des historischen Ressourcengebiets erweitert, bestätigen das Vorkommen einer breiten Goldmineralisierung in bislang ungebohrtem Gelände und eröffnen einen äußerst aussichtsreichen Korridor in Richtung der hochgradigen RJ-Zone.

Die Ergebnisse stammen aus den ersten Bohrlöchern überhaupt, die jenseits der etablierten westlichen Grenze der A-Zone niedergebracht wurden. Beide Bohrlöcher durchschnitten denselben goldführenden Horizont, der bereits für mehrere der stärksten Ergebnisse aus den früheren Bohrprogrammen von FOMO verantwortlich war, und stärken damit das Vertrauen in die Kontinuität und das Ausmaß des mineralisierten Systems.

Starke Goldabschnitte jenseits der historischen Ressourcengrenze

Zu den neu gemeldeten Bohrabschnitten gehören:

31 m @ 1,05 g/t Gold , inklusive 12 m @ 1,89 g/t Gold (N2-26-021)

, inklusive (N2-26-021) 12,5 m @ 1,34 g/t Gold, inklusive 6,9 m @ 2,29 g/t Gold (N2-26-022)

Die Bedeutung dieser Ergebnisse liegt vor allem in ihrer Lage. Wie die Bohrkarte von FOMO zeigt, wurden beide Bohrlöcher rund 200 m westlich der bislang definierten Grenze der A-Zone niedergebracht und durchteuften erfolgreich Mineralisierung entlang desselben goldführenden Trends.

Anmerkung 1: Die dargestellten Mineralisierungsabschnitte entsprechen nicht direkt der tatsächlichen Mächtigkeit. Auf Grundlage der Interpretation des Schnittwinkels entspricht die geschätzte wahre Mächtigkeit der mineralisierten Linse im Allgemeinen etwa 87% der durchteuften Kernlänge. Anmerkung 2: Die gemeldeten Abschnitte wurden unter Verwendung eines Mindest-Cut-off-Gehalts von 0,2 g/t Gold für höhergradige Abschnitte zusammengesetzt.

Die westliche Erweiterung der A-Zone bestätigt die Goldkontinuität über die historische Ressource hinaus, demonstriert eine starke laterale Kontinuität und unterstreicht das Expansionspotenzial des Northern Corridor.

Gemäß der geologischen Interpretation des Unternehmens korreliert der Hauptabschnitt in Bohrloch N2-26-021 direkt mit dem mineralisierten Horizont, der zuvor in folgenden Bohrlöchern durchteuft wurde:

40,4 m @ 0,83 g/t Gold (N2-25-004)

(N2-25-004) 24 m @ 1,37 g/t Gold (N2-25-009)

(N2-25-009) 21,9 m @ 1,8 g/t Gold (N2-25-006)

Diese Korrelation unterstützt die Fortsetzung des mineralisierten Systems der A-Zone über ein deutlich größeres Gebiet und zeigt, dass die Goldmineralisierung nach Westen offen bleibt.

CEO Deepak Varshney betonte die Bedeutung des Step-Outs und das Ausmaß der Chance, die sich nun zwischen der A-Zone und der hochgradigen RJ-Zone eröffnet:

„Dies ist eine echte Entdeckung. Wir sind 200 m westlich der A-Zone in ein Gebiet ohne historische Bohrungen vorgestoßen und haben Gold auf demselben Horizont durchschnitten, der uns mit N2-25-004 einen unserer stärksten Phase-1-Abschnitte geliefert hat. Das zeigt uns, dass das System in einer Richtung lateral kontinuierlich ist, die wir bislang kaum getestet haben. Wenn wir die Lücke zwischen N2-25-004 und diesen neuen Bohrlöchern durch Infill-Bohrungen schließen können, könnte der Einfluss auf unsere erste Ressourcenschätzung wesentlich sein. Am meisten begeistert uns, wohin wir von hier aus gehen. Diese Bohrlöcher liegen im Korridor zwischen der A-Zone und dem Bereich direkt oberhalb der hochgradigen RJ-Zone. Die RJ-Zone weist historische Abschnitte von bis zu 51 g/t Gold auf und wir sehen bereits Gold im Bereich dazwischen. In diesem Korridor wurde historisch fast überhaupt nicht gebohrt und wir beabsichtigen, ihn als Erste systematisch zu testen.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, in der heutigen Pressemitteilung.

Aufbauend auf einer beeindruckenden Serie von Bohrergebnissen

Die jüngsten Step-Out-Bohrlöcher ergänzen eine zunehmend robuste Reihe breiter Goldabschnitte, die im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms aus der A-Zone gemeldet wurden, darunter:

61,1 m @ 0,95 g/t Gold (N2-25-008)

(N2-25-008) 42,3 m @ 0,91 g/t Gold (N2-25-005)

(N2-25-005) 40,4 m @ 0,83 g/t Gold (N2-25-004)

(N2-25-004) 30,4 m @ 1,75 g/t Gold (N2-25-012)

(N2-25-012) 21,9 m @ 1,8 g/t Gold (N2-25-006)

(N2-25-006) 19,4 m @ 1,43 g/t Gold (N2-25-010)

(N2-25-010) 24 m @ 1,37 g/t Gold (N2-25-009)

(N2-25-009) 22,2 m @ 1,3 g/t Gold (N2-25-007)

(N2-25-007) 31 m @ 1,05 g/t Gold (N2-26-021)

Die Beständigkeit dieser Abschnitte unterstützt weiterhin die Ansicht von FOMO, dass die A-Zone ein breites, lateral ausgedehntes Goldsystem mit starker Kontinuität und erheblichen Mächtigkeiten beherbergt. Historische Bohrungen haben bereits gezeigt, dass etwa 84% aller Bohrlöcher auf Goldmineralisierung gestoßen sind, was die bemerkenswerte Kontinuität der Lagerstätte unterstreicht.

Das Management geht davon aus, dass sich die A-Zone letztlich über eine Streichlänge von bis zu 8 km erstrecken könnte, während bislang nur ein Teil dieses Trends ausreichend durch Bohrungen exploriert wurde.

6 historisch mineralisierte Zonen bei N2 beherbergen rund 871.000 historische Goldunzen und bleiben entlang des Streichens sowie in die Tiefe offen. Historische Schätzungen sind keine aktuellen Mineralressourcen und sollten nicht als solche herangezogen werden.

Strategischer Korridor zwischen der A-Zone und der RJ-Zone

Einer der spannendsten Aspekte der neuen Entdeckung ist ihre Lage innerhalb eines weitgehend unexplorierten Korridors zwischen der oberflächennahen A-Zone und der hochgradigen RJ-Zone.

Die RJ-Zone beherbergt eine historische Ressource mit einem Durchschnittsgehalt von 7,82 g/t Gold und umfasst historische Bohrabschnitte von bis zu 51 g/t Gold, was sie zu einem der attraktivsten Ziele auf dem Projekt macht. Trotz der Nähe der beiden Zonen wurden in dem dazwischenliegenden Bereich bislang nur relativ wenige Bohrungen durchgeführt.

Die jüngsten Step-Out-Bohrlöcher von FOMO liefern die ersten systematischen Hinweise darauf, dass sich die Goldmineralisierung in diesen Korridor erstrecken könnte. Weitere Erfolge in diesem Bereich könnten die geologische Verbindung zwischen den beiden Zonen stärken und vor der geplanten ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens zusätzliche Unzen beitragen.

Der Vergleich der oberflächennahen A-Zone mit der hochgradigen RJ-Zone unterstreicht 2 unterschiedliche Wachstumsmöglichkeiten bei N2. Die gezeigten historischen Schätzungen und Bohrergebnisse sind historischer Natur, stellen keine aktuellen Mineralressourcen dar und sollten nicht als solche herangezogen werden.

Vollständig finanziert für aggressives Wachstum

FOMO geht mit erheblicher finanzieller Stärke in diese nächste Explorationsphase. Das Unternehmen meldet derzeit rund 30,7 Mio. CAD an Working Capital und keine Schulden, womit das erweiterte 75.000 m Bohrprogramm bei N2 vollständig finanziert ist.

Im Jahr 2026 wurden bereits mehr als 11.500 m in 36 Bohrlöchern abgeschlossen, während weiterhin Laborergebnisse eintreffen und die Exploration über mehrere Zielgebiete hinweg voranschreitet.

Die Kombination aus starken finanziellen Ressourcen, umfangreicher ungetesteter Streichlänge, mehreren offenen mineralisierten Zonen und einer wachsenden Pipeline an Bohrergebnissen positioniert FOMO für ein aktives Explorationsjahr bei N2.

Fazit

FOMO hat eines der wichtigsten Explorationsergebnisse seines aktuellen Bohrprogramms geliefert, indem die A-Zone um 200 m nach Westen in zuvor ungebohrtes Gelände erweitert wurde.

Die neuen Bohrlöcher bestätigen die Fortsetzung des wichtigsten goldführenden Horizonts über die historische Ressourcengrenze hinaus und etablieren einen vielversprechenden Explorationskorridor in Richtung der hochgradigen RJ-Zone.

Mit breiten Goldabschnitten, nachgewiesener Kontinuität, beträchtlichem verbleibendem Streichpotenzial und einem vollständig finanzierten 75.000-m-Bohrprogramm entwickelt sich das N2 Gold Project weiterhin zu einer überzeugenden Goldexplorationsstory im Abitibi-Grünsteingürtel.

Das aktuelle Programm von FOMO ist darauf ausgelegt, die beträchtliche Lücke zwischen der historischen Bohrabdeckung und dem breiteren geologischen Fußabdruck des N2 Property zu testen, wo mehrere mineralisierte Zonen in alle Richtungen offen bleiben.

Unternehmensdetails

Formation Metals Inc.

#1245 – 300 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V4 Kanada

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www.formationmetalsinc.com

CUSIP: 34638F / ISIN: CA34638F1053

Aktien im Markt: 150.243.479

Kanada Symbol (CSE): FOMO

Aktueller Kurs: 0,315 CAD (17.06.2026)

Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN: VF1/ A3D492

Aktueller Kurs: 0,199 EUR (18.06.2026)

Marktkapitalisierung: 30 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über: Die Interpretation und Bedeutung der jüngsten Bohrergebnisse aus der A-Zone sowie der westlichen Erweiterung des N2 Gold Project; die potenzielle Kontinuität, Größe und Erweiterung der Mineralisierung über den historischen Ressourcenbereich hinaus; die Erwartung, dass zusätzliche Bohrungen mineralisierte Zonen entlang des Streichens und in die Tiefe verbinden, erweitern oder ausdehnen könnten; die potenzielle Bedeutung des Korridors zwischen der A-Zone und der hochgradigen RJ-Zone; die Erwartung, dass zukünftige Bohrungen zusätzliche Unzen zu einer geplanten ersten Mineralressourcenschätzung beitragen könnten; die Fähigkeit des Unternehmens, sein vollständig finanziertes 75.000-m-Bohrprogramm umzusetzen und abzuschließen; Aussagen zum Explorationspotenzial auf Distriktebene, zur oberflächennahen Mineralisierung und zu konzeptionellen Tagebau-Szenarien; sowie das Potenzial für weitere Entdeckungen auf dem gesamten N2 Property. 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Geologische Modelle und Interpretationen können sich wesentlich verändern, sobald zusätzliche Daten verfügbar werden. Risiko in Bezug auf die A-Zone und den RJ-Korridor: Die Interpretation des Unternehmens, wonach die neu entdeckte westliche Erweiterung in Richtung des RJ-Korridors verlaufen könnte, bleibt konzeptioneller Natur und muss durch weitere Bohrungen bestätigt werden. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich die Mineralisierung zwischen der A-Zone und der RJ-Zone als kontinuierlich, wirtschaftlich bedeutsam oder förderlich für zukünftiges Ressourcenwachstum erweisen wird. Historische hochgradige Abschnitte innerhalb der RJ-Zone sind möglicherweise nicht repräsentativ für zukünftige Bohrergebnisse. Risiko historischer Ressourcen: Das N2 Gold Project umfasst historische Ressourcenschätzungen und historische Explorationsdaten, die nicht aktuell sind und nicht den geltenden NI 43-101-Standards entsprechen. 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