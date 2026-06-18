Das erste robuste Flaggschiff-Smartphone mit 2K-DLP-Projektor der Welt

SHENZHEN, China, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- 8849, ein führender Innovator von robuster Mobiltechnologie, gab die Markteinführung des TANK 5 bekannt, seines neuesten robusten Flaggschiff-Smartphones. Das TANK 5 vereint einen integrierten Projektor, Spitzenleistung und außergewöhnliche Ausdauer und ist damit ideal für Outdoor-Fans, Profis und Anwender, die in anspruchsvollen Umgebungen auf zuverlässige Energieversorgung angewiesen sind.

2K-DLP-Projektor mit Autofokus und 220 Lumen

Das TANK 5 verfügt über einen verbesserten 2K-DLP-Projektor mit einer Helligkeit von 220 Lumen und bietet so überall ein beeindruckendes Großbilderlebnis. Dank sofortigem Autofokus und automatischer Trapezkorrektur können Nutzer Filme, Präsentationen, Navigationskarten und mehr ganz einfach und ohne zusätzliche Ausrüstung genießen.

Dimensity 9400e & Wi-Fi 7: Spitzenleistung

Das Tank 5, das von MediaTeks Flaggschiff-Prozessor Dimensity 9400e angetrieben wird und mit Wi-Fi 7-Konnektivität ausgestattet ist, bietet schnelle und zuverlässige Leistung für Gaming, Streaming, Multitasking und professionelle Anwendungen bei gleichzeitig hervorragender Energieeffizienz.

Android 16: Ein zukunftsfähiges Erlebnis

Das TANK 5 wird ab Werk mit Android 16 geliefert und bietet verbesserten Datenschutz, erhöhte Sicherheit, KI-gestützte Funktionen sowie ein optimiertes Batteriemanagement für ein flüssigeres und zukunftsfähigeres Nutzererlebnis.

3K-AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits

Das Smartphone verfügt über ein 3K-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits, was auch bei hellem Sonnenlicht lebendige Bilder und hervorragende Lesbarkeit ermöglicht.

eSIM-Unterstützung: Weltweite grenzenlose Vernetzung

Aufgrund der eSIM-Unterstützung können Nutzer Mobilfunkanbieter sofort aktivieren und nahtlos zwischen Netzwerken wechseln, was das TANK 5 zum idealen Begleiter für Reisende, Remote-Arbeitende und Outdoor-Profis macht.

Doppelte 50-MP-Kamera: Aufnahmen bei Tag und Nacht

Das Kamera-Setup kombiniert eine 50-MP-Hauptkamera mit einer 50-MP-Weitwinkel-Nachtsichtkamera und ermöglicht so detaillierte Fotografie bei Tageslicht und verbesserte Sichtbarkeit in Umgebungen mit wenig Licht.

Riesiger Akku und großzügiger Speicherplatz

Das TANK 5 ist für den längeren Einsatz konzipiert und verfügt über einen riesigen 17.600-mAh-Akku mit 120-W-Schnellladung. Es bietet außerdem bis zu 36 GB RAM und 512 GB Speicher und sorgt so für reibungsloses Multitasking und ausreichend Platz für Apps, Medien und Arbeitsdateien.

Verfügbarkeit

Das TANK 5 kann ab sofort unter 8849tech.com vorbestellt werden. Bleiben Sie gespannt auf weitere Updates.

Informationen zu 8849

8849 widmet sich der Entwicklung innovativer, robuster Smartphones, die Haltbarkeit, Leistung und Ausdauer vereinen und es Benutzern ermöglichen, in jeder Umgebung verbunden und produktiv zu bleiben.

Kontaktinformationen

Website: 8849tech.com

E-Mail: support@8849tech.com

Telefon: +86 18676755187

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