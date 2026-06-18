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    Libanon meldet weitere Tote bei israelischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens drei Tote bei Angriffen im Libanon
    • Zwei Tote bei Drohnenangriff südöstlich von Nabatija gemeldet
    • Rund 3900 Tote und 11800 Verletzte im Libanon
    Libanon meldet weitere Tote bei israelischen Angriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei erneuten israelischen Angriffen im Libanon sind nach dortigen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. In einem Ort südöstlich von Nabatija im Süden seien zwei Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden, berichtete die Staatsagentur NNA. Bei einem anderen Drohnenangriff im Süden habe es ein weiteres Todesopfer gegeben. Von Israels Armee gab es dazu zunächst keine Angaben.

    Die israelische Armee teilte am Mittwochabend mit, sie habe mehrere Raketen abgefangen, die im Libanon auf israelische Truppen abgefeuert worden seien. Die israelische Luftwaffe habe die Abschussrampe daraufhin zerstört.

    In dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah wurden im Libanon seit Anfang März nach offiziellen Angaben rund 3.900 Menschen getötet und 11.800 weitere verletzt. Die USA und der Iran - der wichtigste Unterstützer der Hisbollah - haben sich eigentlich auf ein Rahmenabkommen zum Ende des Iran-Kriegs geeinigt, das auch den Libanon umfassen soll. Die israelischen Angriffe im Libanon scheinen seitdem etwas abgenommen zu haben, gingen bis zuletzt aber weiter - wie auch der Beschuss durch die Hisbollah.

    Libanons Präsident Joseph Aoun sagte, sein Land brauche neben humanitärer Hilfe auch Investitionen. "Der Libanon braucht keine Hilfe, sondern Investitionen", sagte er seinem Büro zufolge. Auch die staatliche libanesische Armee und die Sicherheitskräfte des Landes müssten finanziell unterstützt werden./jot/DP/men







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