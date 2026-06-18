Cognizant Technology Solutions (A) Aktie mit Kurseinbruch - 18.06.2026

Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie notiert aktuell bei 39,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,65 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,25 € entspricht. Der Kursrückgang der Cognizant Technology Solutions (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,50 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,65 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Cognizant Technology Solutions ist ein globaler IT-Dienstleister mit Fokus auf Beratung, Systemintegration, Cloud, Data/AI und Outsourcing, stark in BFSI, Healthcare und Industrie. Marktstellung: Top-Tier-IT-Services, aber hinter Accenture/TCS/Infosys. Wichtige Konkurrenten: Accenture, TCS, Infosys, Wipro, Capgemini. USPs: starke Präsenz in regulierten Branchen, Nearshore-Modell, Kosten- und Delivery-Exzellenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Cognizant Technology Solutions (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,72 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -46,24 % verloren.

Während Cognizant Technology Solutions (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,40 %.

Cognizant Technology Solutions (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,44 % 1 Monat -4,27 % 3 Monate -26,72 % 1 Jahr -44,09 %

Informationen zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie

Stand: 18.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 473 Mio. Cognizant Technology Solutions (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,45 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,06 %. IBM notiert im Minus, mit -6,68 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -16,69 %.

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Ob die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.