Börsen Start Update
Börsenstart USA - 18.06. - US Tech 100 stark +1,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:17) bei 51.729,27 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: The Home Depot +2,44 %, Caterpillar +1,99 %, 3M +1,88 %, Unitedhealth Group +1,61 %, NVIDIA +1,49 %
Flop-Werte: IBM -6,49 %, Salesforce -2,83 %, Chevron Corporation -1,80 %, Merck & Co -1,58 %, Boeing -1,58 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.102,75 PKT und steigt um +1,40 %.
Top-Werte: Western Digital +7,33 %, SanDisk Corporation +6,96 %, Intel +6,45 %, Qualcomm +5,96 %, Applied Materials +5,80 %
Flop-Werte: Cognizant Technology Solutions (A) -7,65 %, AppLovin Registered (A) -4,62 %, Palantir -4,61 %, Datadog Registered (A) -4,25 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,10 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:48) bei 7.468,63 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: Western Digital +7,33 %, SanDisk Corporation +6,96 %, Intel +6,45 %, Qualcomm +5,96 %, Applied Materials +5,80 %
Flop-Werte: Accenture Registered (A) -17,68 %, EPAM Systems -7,68 %, Cognizant Technology Solutions (A) -7,65 %, Kroger -7,15 %, IBM -6,49 %
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