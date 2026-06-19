🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTake-Two Interactive Software AktievorwärtsNachrichten zu Take-Two Interactive Software

    Letzte Zweifel beseitigt

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Take-Two: Vorverkauf für GTA 6 startet – wie hoch trägt er die Aktie

    Das Warten nähert sich dem Ende und die letzten Zweifel am Verkaufsstart von GTA 6 sind durch den startenden Vorverkauf des Spiel-Blockbusters wohl beseitigt. Die Aktie nimmt wieder Fahrt auf. Wie hoch geht die Reise?

    Für Sie zusammengefasst
    Letzte Zweifel beseitigt - Take-Two: Vorverkauf für GTA 6 startet – wie hoch trägt er die Aktie
    Foto: DAlL-E

    Die Vorfreude der Gamer steigt und damit auch die Freude der Anleger. Die Fortsetzung eines der beliebtesten Videospiele rückt immer näher und nichts deutet darauf hin, dass Take-Two die Veröffentlichung von GTA 6 noch einmal verschiebt, wie es die Spieleschmiede zuletzt mehrmals getan hatte. 

    Damit ist eines der größten Risiken für Take-Two-Anleger wohl endgültig aus der Welt geschafft und der wichtigste Produktstart der Unternehmensgeschichte rückt näher. Rund 13 Jahre mussten sich die Fans der erfolgreichen Gaming-Reihe gedulden, um bald wieder ihr Lieblingsspiel zu zocken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Take-Two Interactive Software AG!
    Long
    223,56€
    Basispreis
    1,57
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    255,90€
    Basispreis
    1,60
    Ask
    × 13,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    50 € Willkommensbonus mit RaketenpotenzialDepot eröffnen und SpaceX-Anteil sichern: wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ schenken Ihnen zum SpaceX-Börsenstart einen Aktienanteil im Wert von 50 Euro.

     

    GTA V ist lange Zeit her

    Der Vorgänger des langersehnten Games von Take-Two kam 2013 auf den Markt und hat sich seitdem 225 Millionen Mal verkauft. Damit zählt GTA 5 zu den erfolgreichsten Games der Geschichte. Dass unterstreicht, wie wichtig die endgültige Veröffentlichung des Spiels der Tochter Rockstar Games ist. Die Fortsetzung der GTA-Reihe wird Take-Two nicht nur in den ersten Wochen nach dem Verkaufsstart die Kassen füllen, sondern über Jahre hinweg, was besonders für die Anleger ein wichtiger Fakt ist. 

    Nächste Woche startet der Vorverkauf

    Rockstar Games hat Donnerstag angekündigt, dass der Vorverkauf für GTA 6 nächste Woche am 25. Juni in digitalen Stores und bei ausgewählten Händlern startet. Trotzdem müssen sich die Gamer noch ein wenig gedulden. Der Veröffentlichungstermin bleibt beim 19. November 2026. 

    Trotzdem frohlocken die Anleger bereits. Kurz nachdem die Meldung zum Start des Vorverkaufs kam, nahm die Aktie wieder Fahrt auf. Der Start des Vorverkaufs signalisiert, dass Rockstar Game den Launch finalisiert und Anleger sowie Gamer sich nicht mehr auf eine Enttäuschung vorbereiten müssen. Nach mehreren Verschiebungen der Veröffentlichung, waren sich alle immer noch nicht so sicher, ob es mit dem bereits angekündigten Verkaufsstart am 19. November auch klappt.

    Die Vorfreude steigt – bei Gamern und Aktionären.

    Nach einer Wartezeit von rund 13 Jahren schmachten die Gamer nach einer Fortsetzung einer der erfolgreichsten Gaming-Serien der Welt. Der Vorgänger von GTA 6 brachte Take-Two einen Umsatz von etwas mehr als sechs Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen an die Verkaufszahlen sind dementsprechend groß. 

    Vorverkauf liefert erste Hinweise 

    Der nächste Woche startende Vorverkauf ist für Take-Two in mehrfacher Hinsicht wichtig. Zum einen verdrängt er immer mehr die Angst vor einer weiteren Verschiebung und zum anderen liefert er wichtige Hinweise über die Nachfrage des Games. Sind die Vorverkaufszahlen schon hoch, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass auch GTA 6 ein Blockbuster-Spiel wird, woran eh die wenigsten zweifeln. 

    Take-Two selbst bleibt vorsichtig

    Der Ausblick der Spieleschmiede auf das erst kürzlich begonnene Geschäftsjahr (Start 1. April 2026) fiel für den Geschmack vieler Anleger etwas zu zaghaft aus und setzte die Aktie zwischenzeitlich unter Druck. Das Analysehaus Wedbush sah in dem Ausblick allerdings keinen Beinbruch: "Dennoch bleiben wir sehr optimistisch, da das Portfolio von Take-Two in allen Kategorien eine gute Performance zeigt", so die Analysten. Wedbush bestätigt das Rating "Outperform" und sein Kursziel von 300 USD. Die Aktie blieb auf der Liste der "Best Ideas".

    Take-Two Interactive Software

    +4,93 %
    +12,43 %
    -1,29 %
    +17,17 %
    +0,33 %
    +72,59 %
    +40,03 %
    +539,27 %
    +2.214,12 %
    ISIN:US8740541094WKN:914508
    Take-Two Interactive Software direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mein Tipp: Die Vorfreude darf steigen

    Sollte GTA 6 einschlagen wie seine Vorgänger, dann könnte die Spieleschmiede vor einem großen Gewinnsprung in den kommenden Jahren stehen. Nachdem die Auswahl für Anleger immer kleiner wird, da Electronics Arts von der Börse genommen wird und UbiSoft vor ernsten Problemen steht, könnte Take-Two für eine längere Zeit der Star der Branche werden. 

    Schon jetzt steht fest, dass der Spieleentwickler wohl die spannendste Gaming-Aktie des Jahres wird. Die Erwartungen sind zwar hoch, aber GTA 6 dürfte sie erfüllen. Die ersten Vorverkaufszahlen dürften der Aktie den nächsten Schub verpassen und die Freude der Gamer und Anleger weiter in die Höhe treiben. 

    Die Aktie ist zwar kein Schnäppchen mehr, lebt aber von der Fantasie eines neuen Blockbusters, der über Jahre hinweg den Umsatz im Milliarden-Bereich ankurbelt. Mutige Anleger steigen daher jetzt ein und beobachten die weitere Entwicklung rund um den Verkaufsstart am 19. November diesen Jahres. 

     

     

     

     

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten die besseren Chance
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Letzte Zweifel beseitigt Take-Two: Vorverkauf für GTA 6 startet – wie hoch trägt er die Aktie Das Warten nähert sich dem Ende und die letzten Zweifel am Verkaufsstart von GTA 6 sind durch den startenden Vorverkauf des Spiel-Blockbusters wohl beseitigt. Die Aktie nimmt wieder Fahrt auf. Wie hoch geht die Reise?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     