Take-Two: Vorverkauf für GTA 6 startet – wie hoch trägt er die Aktie

Damit ist eines der größten Risiken für Take-Two-Anleger wohl endgültig aus der Welt geschafft und der wichtigste Produktstart der Unternehmensgeschichte rückt näher. Rund 13 Jahre mussten sich die Fans der erfolgreichen Gaming-Reihe gedulden, um bald wieder ihr Lieblingsspiel zu zocken.

Die Vorfreude der Gamer steigt und damit auch die Freude der Anleger. Die Fortsetzung eines der beliebtesten Videospiele rückt immer näher und nichts deutet darauf hin, dass Take-Two die Veröffentlichung von GTA 6 noch einmal verschiebt, wie es die Spieleschmiede zuletzt mehrmals getan hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

GTA V ist lange Zeit her

Der Vorgänger des langersehnten Games von Take-Two kam 2013 auf den Markt und hat sich seitdem 225 Millionen Mal verkauft. Damit zählt GTA 5 zu den erfolgreichsten Games der Geschichte. Dass unterstreicht, wie wichtig die endgültige Veröffentlichung des Spiels der Tochter Rockstar Games ist. Die Fortsetzung der GTA-Reihe wird Take-Two nicht nur in den ersten Wochen nach dem Verkaufsstart die Kassen füllen, sondern über Jahre hinweg, was besonders für die Anleger ein wichtiger Fakt ist.

Nächste Woche startet der Vorverkauf

Rockstar Games hat Donnerstag angekündigt, dass der Vorverkauf für GTA 6 nächste Woche am 25. Juni in digitalen Stores und bei ausgewählten Händlern startet. Trotzdem müssen sich die Gamer noch ein wenig gedulden. Der Veröffentlichungstermin bleibt beim 19. November 2026.

Trotzdem frohlocken die Anleger bereits. Kurz nachdem die Meldung zum Start des Vorverkaufs kam, nahm die Aktie wieder Fahrt auf. Der Start des Vorverkaufs signalisiert, dass Rockstar Game den Launch finalisiert und Anleger sowie Gamer sich nicht mehr auf eine Enttäuschung vorbereiten müssen. Nach mehreren Verschiebungen der Veröffentlichung, waren sich alle immer noch nicht so sicher, ob es mit dem bereits angekündigten Verkaufsstart am 19. November auch klappt.

Die Vorfreude steigt – bei Gamern und Aktionären.

Nach einer Wartezeit von rund 13 Jahren schmachten die Gamer nach einer Fortsetzung einer der erfolgreichsten Gaming-Serien der Welt. Der Vorgänger von GTA 6 brachte Take-Two einen Umsatz von etwas mehr als sechs Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen an die Verkaufszahlen sind dementsprechend groß.

Vorverkauf liefert erste Hinweise

Der nächste Woche startende Vorverkauf ist für Take-Two in mehrfacher Hinsicht wichtig. Zum einen verdrängt er immer mehr die Angst vor einer weiteren Verschiebung und zum anderen liefert er wichtige Hinweise über die Nachfrage des Games. Sind die Vorverkaufszahlen schon hoch, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass auch GTA 6 ein Blockbuster-Spiel wird, woran eh die wenigsten zweifeln.

Take-Two selbst bleibt vorsichtig

Der Ausblick der Spieleschmiede auf das erst kürzlich begonnene Geschäftsjahr (Start 1. April 2026) fiel für den Geschmack vieler Anleger etwas zu zaghaft aus und setzte die Aktie zwischenzeitlich unter Druck. Das Analysehaus Wedbush sah in dem Ausblick allerdings keinen Beinbruch: "Dennoch bleiben wir sehr optimistisch, da das Portfolio von Take-Two in allen Kategorien eine gute Performance zeigt", so die Analysten. Wedbush bestätigt das Rating "Outperform" und sein Kursziel von 300 USD. Die Aktie blieb auf der Liste der "Best Ideas".

Mein Tipp: Die Vorfreude darf steigen

Sollte GTA 6 einschlagen wie seine Vorgänger, dann könnte die Spieleschmiede vor einem großen Gewinnsprung in den kommenden Jahren stehen. Nachdem die Auswahl für Anleger immer kleiner wird, da Electronics Arts von der Börse genommen wird und UbiSoft vor ernsten Problemen steht, könnte Take-Two für eine längere Zeit der Star der Branche werden.

Schon jetzt steht fest, dass der Spieleentwickler wohl die spannendste Gaming-Aktie des Jahres wird. Die Erwartungen sind zwar hoch, aber GTA 6 dürfte sie erfüllen. Die ersten Vorverkaufszahlen dürften der Aktie den nächsten Schub verpassen und die Freude der Gamer und Anleger weiter in die Höhe treiben.

Die Aktie ist zwar kein Schnäppchen mehr, lebt aber von der Fantasie eines neuen Blockbusters, der über Jahre hinweg den Umsatz im Milliarden-Bereich ankurbelt. Mutige Anleger steigen daher jetzt ein und beobachten die weitere Entwicklung rund um den Verkaufsstart am 19. November diesen Jahres.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten die besseren Chance Jetzt Report kostenlos herunterladen!