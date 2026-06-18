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    Douglas: Prognose für 2025/26 deutlich angepasst!

    Angesichts der aktuellen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal korrigiert die Douglas AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 in mehreren zentralen Kennzahlen.

    Douglas: Prognose für 2025/26 deutlich angepasst!
    Foto: Douglas Service GmbH
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal angepasst.
    • Der erwartete Konzernumsatz wächst nun um 0 bis 1 %, was einem Umsatz von 4,58 bis 4,63 Milliarden Euro entspricht, im Vergleich zur vorherigen Prognose von 4,65 bis 4,80 Milliarden Euro.
    • Die bereinigte EBITDA-Marge wird auf rund 15,0 % gesenkt, zuvor lag sie bei etwa 16,0 %.
    • Der Netto-Verschuldungsgrad wird auf 3,0x bis 3,5x angepasst, zuvor war er am oberen Ende der Bandbreite von 2,5x bis 3,0x vorgesehen.
    • Die Prognoseanpassung betrifft die Bereiche Umsatz, EBITDA-Marge und Verschuldungsgrad.
    • Die Änderungen wurden am 18. Juni 2026 veröffentlicht und basieren auf der aktuellen Geschäftsentwicklung der Douglas AG.

    Der nächste wichtige Termin, Start of quiet period Q3, bei Douglas ist am 22.07.2026.

    Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,28 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.284,40PKT (-0,77 %).


    Douglas

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    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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