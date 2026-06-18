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    AKTIE IM FOKUS

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    SAP auf tiefstem Stand seit Januar 2024

    Für Sie zusammengefasst
    • Tiefster Kurs seit zweieinhalb Jahren bei 135,80
    • Aktien gehören zu den schwächsten Dax Werten
    • Jahresverluste über ein Drittel eingepreist
    AKTIE IM FOKUS - SAP auf tiefstem Stand seit Januar 2024
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben ihren Abwärtstrend seit Anfang Juni am Donnerstag mit einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren fortgesetzt. Am Nachmittag notierten die Papiere des Softwarekonzerns 3,8 Prozent tiefer bei 135,80 Euro.

    Damit gehörten die Aktien zu den schwächsten Werten im Dax , der sich stabil zeigte. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die SAP-Kursverluste auf mehr als ein Drittel.

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    Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni gegeben hatte, wurden Software-Aktien zuletzt wieder vermehrt verkauft. In den vergangenen Monaten wurde umfangreich die Gefahr KI-getriebener Umbrüche eingepreist./edh/jha/

    SAP

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    -46,95 %
    +11,78 %
    +18,53 %
    +103,63 %
    +850.525,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 136,3 auf Tradegate (18. Juni 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -8,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 166,54 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -32,40 %/+68,99 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von SAP: Blackrock-Aufstockung wird als positives Kaufsignal gesehen, dagegen rufen andere zum Verkauf auf. Thema sind erhebliche Einjahresverluste, volatile/seitwärts verlaufende Kursbewegungen, mögliches Jahrestief bei rund 139–140, Diskussion über Bodenbildung und Dip-Nachkäufe sowie Bewertungen und starke Fundamentaldaten durch Cloud- und KI-Transformation.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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    AKTIE IM FOKUS SAP auf tiefstem Stand seit Januar 2024 Die Aktien von SAP haben ihren Abwärtstrend seit Anfang Juni am Donnerstag mit einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren fortgesetzt. Am Nachmittag notierten die Papiere des Softwarekonzerns 3,8 Prozent tiefer bei 135,80 Euro. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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