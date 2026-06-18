AKTIE IM FOKUS
SAP auf tiefstem Stand seit Januar 2024
- Tiefster Kurs seit zweieinhalb Jahren bei 135,80
- Aktien gehören zu den schwächsten Dax Werten
- Jahresverluste über ein Drittel eingepreist
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben ihren Abwärtstrend seit Anfang Juni am Donnerstag mit einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren fortgesetzt. Am Nachmittag notierten die Papiere des Softwarekonzerns 3,8 Prozent tiefer bei 135,80 Euro.
Damit gehörten die Aktien zu den schwächsten Werten im Dax , der sich stabil zeigte. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die SAP-Kursverluste auf mehr als ein Drittel.
Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni gegeben hatte, wurden Software-Aktien zuletzt wieder vermehrt verkauft. In den vergangenen Monaten wurde umfangreich die Gefahr KI-getriebener Umbrüche eingepreist./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 136,3 auf Tradegate (18. Juni 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -8,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,88 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 166,54 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 200,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -32,40 %/+68,99 % bedeutet.
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Ich werde wohl nie verstehen, warum manche in Börsenforen Tag für Tag nur Negatives schreiben und dabei ganz offen ihre angeblichen Wunscheinstiegskurse von 130 €, 137 € oder gar 95 € nennen. Da drängt sich schon die Frage auf, ob hier wirklich analysiert wird oder ob man einfach versucht, die Stimmung zu drücken.
Am Ende ist die Börse aber viel einfacher: Entweder ein Unternehmen ist gut oder es ist schlecht. Wenn ich von einem Unternehmen überzeugt bin, dann kaufe ich. Wenn ich Zweifel habe, lasse ich die Finger davon.
Warren Buffett hat sinngemäß einmal gesagt, dass es nicht darum geht, ob eine Aktie teuer oder billig aussieht, sondern ob es ein gutes Unternehmen ist. Genau darauf sollte man sich konzentrieren.
Nehmen wir SAP als Beispiel: Wer von der Marktstellung, den Produkten, den Zukunftsaussichten und dem Management überzeugt ist, der wird investieren. Wer das nicht ist, der sollte es lassen. Aber ständig Kurse herbeizureden, nur weil man selbst günstiger einsteigen möchte, bringt niemandem etwas.
Am Ende setzen sich nicht Gerüchte oder Wunschkurse durch, sondern die Geschäftszahlen, die Gewinne und die langfristige Entwicklung eines Unternehmens.
Die Anthropic-Meldung ist aus meiner Sicht weniger wegen Anthropic allein interessant, sondern wegen des Mechanismus dahinter.
Nach derzeitigem Stand hat die US-Regierung Anthropic per Exportkontrollanordnung angewiesen, den Zugang zu Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 für ausländische Staatsangehörige zu sperren — auch für solche innerhalb der USA und sogar für ausländische Anthropic-Mitarbeiter. Anthropic hat daraufhin den Zugang zu beiden Modellen für alle Kunden deaktiviert. Andere Anthropic-Modelle sollen laut Unternehmen nicht betroffen sein.
Der wichtige Punkt ist: Hier geht es nicht mehr nur um Exportkontrollen bei Chips oder Hardware, sondern direkt um den Zugang zu KI-Modellen. Das ist für internationale Kunden ein neues Risikosignal. Wenn ein Modell durch eine kurzfristige US-Anordnung gesperrt werden kann, wird die Abhängigkeit von einzelnen US-Anbietern problematischer.
Für andere KI-Anbieter heißt das: OpenAI, Google, Meta, xAI usw. sind nicht automatisch betroffen. Der Fall zeigt aber, dass sehr leistungsfähige Frontier-Modelle grundsätzlich in den Fokus von Exportkontrollen geraten können. Das dürfte den Wunsch nach Multi-Modell-Strategien, europäischen Alternativen, lokalen Modellen und souveränen Cloud-Lösungen verstärken.
Für SAP ist das kein nachgewiesener operativer Schaden, aber ein wichtiger Prüfpunkt für die KI-Story. SAP arbeitet mit Anthropic/Claude im Bereich Business AI, Joule und Joule Agents. Gleichzeitig ist SAP kein reiner Modellanbieter, sondern sitzt auf Unternehmensdaten, Prozessen, Rollen, Berechtigungen, Compliance und Workflows.
Entscheidend ist daher nicht, ob SAP exakt das beste KI-Modell besitzt. Entscheidend ist, ob SAP verschiedene Modelle kontrolliert, austauschbar und rechtssicher in reale Unternehmensprozesse einbauen kann. Wenn SAP das glaubwürdig schafft, kann so ein Vorfall sogar die SAP-These stützen: Unternehmen wollen dann nicht nur „das stärkste Modell“, sondern eine robuste, regulierungstaugliche KI-Schicht.
Das Risiko wäre dagegen: SAP bindet sich zu stark an Anthropic oder andere US-Modelle und verliert bei politisch oder regulatorisch motivierten Zugriffsbeschränkungen an Verlässlichkeit. Deshalb sollte man bei SAP künftig weniger nur auf die Schlagzeile „Claude in Joule“ schauen, sondern stärker auf die Frage: Wie gut funktioniert SAPs Multi-Modell- und Souveränitätsstrategie tatsächlich?
Für Anthropic ist das ein Rückschlag, für US-KI insgesamt ein Vertrauensrisiko, für europäische und souveräne Anbieter eher Rückenwind. Für SAP ist es vor allem ein Architekturtest. SAP bleibt strategisch interessant, wenn die KI-These nicht auf einem einzelnen Modell beruht, sondern auf der kontrollierten Einbettung von KI in Geschäftsprozesse.