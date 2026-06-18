SAP auf tiefstem Stand seit Januar 2024





Die Anthropic-Meldung ist aus meiner Sicht weniger wegen Anthropic allein interessant, sondern wegen des Mechanismus dahinter.

Nach derzeitigem Stand hat die US-Regierung Anthropic per Exportkontrollanordnung angewiesen, den Zugang zu Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 für ausländische Staatsangehörige zu sperren — auch für solche innerhalb der USA und sogar für ausländische Anthropic-Mitarbeiter. Anthropic hat daraufhin den Zugang zu beiden Modellen für alle Kunden deaktiviert. Andere Anthropic-Modelle sollen laut Unternehmen nicht betroffen sein.

Der wichtige Punkt ist: Hier geht es nicht mehr nur um Exportkontrollen bei Chips oder Hardware, sondern direkt um den Zugang zu KI-Modellen. Das ist für internationale Kunden ein neues Risikosignal. Wenn ein Modell durch eine kurzfristige US-Anordnung gesperrt werden kann, wird die Abhängigkeit von einzelnen US-Anbietern problematischer.

Für andere KI-Anbieter heißt das: OpenAI, Google, Meta, xAI usw. sind nicht automatisch betroffen. Der Fall zeigt aber, dass sehr leistungsfähige Frontier-Modelle grundsätzlich in den Fokus von Exportkontrollen geraten können. Das dürfte den Wunsch nach Multi-Modell-Strategien, europäischen Alternativen, lokalen Modellen und souveränen Cloud-Lösungen verstärken.

Für SAP ist das kein nachgewiesener operativer Schaden, aber ein wichtiger Prüfpunkt für die KI-Story. SAP arbeitet mit Anthropic/Claude im Bereich Business AI, Joule und Joule Agents. Gleichzeitig ist SAP kein reiner Modellanbieter, sondern sitzt auf Unternehmensdaten, Prozessen, Rollen, Berechtigungen, Compliance und Workflows.

Entscheidend ist daher nicht, ob SAP exakt das beste KI-Modell besitzt. Entscheidend ist, ob SAP verschiedene Modelle kontrolliert, austauschbar und rechtssicher in reale Unternehmensprozesse einbauen kann. Wenn SAP das glaubwürdig schafft, kann so ein Vorfall sogar die SAP-These stützen: Unternehmen wollen dann nicht nur „das stärkste Modell“, sondern eine robuste, regulierungstaugliche KI-Schicht.

Das Risiko wäre dagegen: SAP bindet sich zu stark an Anthropic oder andere US-Modelle und verliert bei politisch oder regulatorisch motivierten Zugriffsbeschränkungen an Verlässlichkeit. Deshalb sollte man bei SAP künftig weniger nur auf die Schlagzeile „Claude in Joule“ schauen, sondern stärker auf die Frage: Wie gut funktioniert SAPs Multi-Modell- und Souveränitätsstrategie tatsächlich?

Für Anthropic ist das ein Rückschlag, für US-KI insgesamt ein Vertrauensrisiko, für europäische und souveräne Anbieter eher Rückenwind. Für SAP ist es vor allem ein Architekturtest. SAP bleibt strategisch interessant, wenn die KI-These nicht auf einem einzelnen Modell beruht, sondern auf der kontrollierten Einbettung von KI in Geschäftsprozesse.



