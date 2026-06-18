Ölpreis stürzt ab
Ölpreis-Crash nach Iran-Deal: Jetzt fällt die Kriegsprämie weg
Der Ölpreis fällt nach dem US-Iran-Deal auf ein Dreimonatstief. Märkte hoffen auf freie Hormus-Passage und 100 Millionen Barrel.
- Ölpreis fällt auf Dreimonatstief nach US-Iran-Deal
- Rund 100 Millionen Barrel warten auf Ausfahrt aus Golf
- EIA meldet acht Wochen Rückgang der US-Ölreserven
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Der Ölpreis erreichte am frühen Donnerstag den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten, nachdem Iran und die Vereinigten Staaten ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatten, das die baldige Wiedereröffnung der Straße von Hormus verspricht und damit die seit Kriegsbeginn am 28. Februar blockierten Lieferungen aus Iran und den Staaten des Persischen Golfs wieder freigibt. Der Preis für West Texas Intermediate Rohöl zur Lieferung im Juli sank zuletzt um 1,31 US-Dollar auf 75,48 US-Dollar pro Barrel und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 4. März, während der Preis für Brent-Rohöl zur Lieferung im August um 1,07 US-Dollar auf 78,48 US-Dollar fiel.
Die Ölpreise sind seit vergangenem Freitag um 16 Prozent gefallen, nachdem die USA und der Iran am Wochenende eine Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt hatten, der die Straße von Hormus seit Ende Februar blockierte. Durch die Schließung der Straße war ein Großteil der Öllieferungen aus den Golfstaaten, die ein Fünftel des täglichen Ölbedarfs deckten, unterbrochen. Die Vereinigten Staaten und der Iran unterzeichneten am Mittwoch ihre 14-Punkte-Vereinbarung, die eine 60-tägige Verhandlungsphase einleitet, die Aufhebung der Sanktionen gegen iranische Exporte und die Wiedereröffnung der wichtigen Straße von Hormus vorsieht und damit die seit Kriegsbeginn auf Tankern im Golf festsitzenden Lieferungen freigibt.
"Die Rohölpreise fielen auf neue Tiefststände, nachdem sich die Erholung am Mittwoch als kurzlebig erwiesen hatte. Die Märkte gehen weiterhin von einer raschen Normalisierung des Angebots nach der Unterzeichnung des US-iranischen Interimsabkommens durch Präsident Trump aus. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das Tempo der Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus. Schätzungsweise 100 Millionen Barrel Rohöl und Raffinerieprodukte befinden sich bereits auf Tankern und warten auf die Abfahrt aus dem Golf, während regionale Produzenten Maßnahmen ergreifen, um die stillgelegte Produktion wieder aufzunehmen", so die Saxo Bank.
Die US-Energiebehörde EIA meldete am Mittwoch einen Rückgang der US-Ölreserven um 8,3 Millionen Barrel in der vergangenen Woche – den achten wöchentlichen Rückgang in Folge. Bloomberg News berichtete, dass auch die strategische Ölreserve der USA erschöpft sei und auf den niedrigsten Stand seit 1983 gefallen sei, da das Land versucht habe, das Angebot zu erhöhen, um die Kraftstoffpreise zu senken.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 76,94USD auf Lang & Schwarz (18. Juni 2026, 16:21 Uhr) gehandelt.