Ölpreis-Crash nach Iran-Deal: Jetzt fällt die Kriegsprämie weg

Der Ölpreis erreichte am frühen Donnerstag den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten, nachdem Iran und die Vereinigten Staaten ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatten, das die baldige Wiedereröffnung der Straße von Hormus verspricht und damit die seit Kriegsbeginn am 28. Februar blockierten Lieferungen aus Iran und den Staaten des Persischen Golfs wieder freigibt. Der Preis für West Texas Intermediate Rohöl zur Lieferung im Juli sank zuletzt um 1,31 US-Dollar auf 75,48 US-Dollar pro Barrel und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 4. März, während der Preis für Brent-Rohöl zur Lieferung im August um 1,07 US-Dollar auf 78,48 US-Dollar fiel.

Die Ölpreise sind seit vergangenem Freitag um 16 Prozent gefallen, nachdem die USA und der Iran am Wochenende eine Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt hatten, der die Straße von Hormus seit Ende Februar blockierte. Durch die Schließung der Straße war ein Großteil der Öllieferungen aus den Golfstaaten, die ein Fünftel des täglichen Ölbedarfs deckten, unterbrochen. Die Vereinigten Staaten und der Iran unterzeichneten am Mittwoch ihre 14-Punkte-Vereinbarung, die eine 60-tägige Verhandlungsphase einleitet, die Aufhebung der Sanktionen gegen iranische Exporte und die Wiedereröffnung der wichtigen Straße von Hormus vorsieht und damit die seit Kriegsbeginn auf Tankern im Golf festsitzenden Lieferungen freigibt.