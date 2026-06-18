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    DOUGLAS passt Guidance an – Fokus auf strategische Prioritäten

    Im dritten Quartal stand die Douglas Group vor Gegenwind: schwächeres Wachstum, vorsichtige Kunden – und eine Strategie, die das Geschäftsmodell neu ausrichtet.

    DOUGLAS passt Guidance an – Fokus auf strategische Prioritäten
    Foto: 415619826
    • Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal war schwächer als erwartet, belastet durch makroökonomische Unsicherheiten und hohe Preissensibilität der Kunden.
    • Das Unternehmen passt seine Guidance für das Geschäftsjahr 2025/26 an: Umsatzwachstum von 0 bis 1 %, bereinigte EBITDA-Marge von rund 15 %, Nettoverschuldungsgrad zwischen 3,0x und 3,5x.
    • Die Strategie fokussiert auf Investitionsumverteilung, stärkere Differenzierung, Exklusivität, wettbewerbsfähige Preise und beschleunigte Digitalisierung.
    • Das Omnichannel-Geschäftsmodell, eine starke Marke und Partnerschaften mit Premium-Beauty-Herstellern sichern die Position der Douglas Group im Markt.
    • Aufgrund der veränderten Marktbedingungen verschiebt das Unternehmen Investitionen vom Filialgeschäft in den Onlinebereich und stärkt die Preispositionierung.
    • Die Unternehmensstrategie „Let it Bloom“ zielt auf die Weiterentwicklung des Kundenerlebnisses und die Stärkung der Omnichannel-Position ab.

    Der nächste wichtige Termin, Start of quiet period Q3, bei Douglas ist am 22.07.2026.

    Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,85 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.303,02PKT (-0,67 %).


    Douglas

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    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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