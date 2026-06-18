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    Parfümeriekette Douglas kappt Prognose erneut - Aktie auf Rekordtief

    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas senkt Jahresausblick auf 4,58 bis 4,63 Mrd
    • Bereinigte Ebitda-Marge jetzt rund 15 Prozent
    • Umsatzwachstum 2025/26 erwartet bei 0 bis 1 Prozent
    Parfümeriekette Douglas kappt Prognose erneut - Aktie auf Rekordtief
    Foto: 415619826

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat erneut ihren Jahresausblick gesenkt. Das Konzernumsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) wird nun zwischen 0 und 1 Prozent erwartet, der Erlös dürfte damit im Bereich von 4,58 bis 4,63 Milliarden Euro liegen. Das teilte der SDax -Konzern überraschend am Donnerstag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte Douglas-Chef Sander van der Laan noch das untere Ende der Bandbreite von 4,65 bis 4,80 Milliarden Euro ins Visier genommen. Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal sei bisher schwächer als erwartet. Die Douglas-Aktie fiel am Nachmittag um gut 7 Prozent und markierte ein Rekordtief.

    "Das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden und die Marktbedingungen haben sich spürbar verändert", sagte Konzernchef Sander van der Laan laut Mitteilung und verwies damit auf die bisherige Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Bereits Ende April hatte Douglas seinen Ausblick zurechtgestutzt, weil die Verbraucher mehr auf den Preis achteten und beim Kauf zurückhaltender agierten als gedacht.

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    Die operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (bereinigtes Ebitda) erwartet Douglas im Geschäftsjahr nun nur noch bei rund 15,0 Prozent statt zuvor einen Prozentpunkt höher. Der Verschuldungsgrad dürfte ebenfalls höher liegen als zuvor angepeilt.

    Die Zahlen für das dritte Quartal legt Douglas am 12. August vor./men/jha/

    Douglas

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    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 18.311 auf Ariva Indikation (18. Juni 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -9,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 871,23 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +23,76 %/+98,02 % bedeutet.





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