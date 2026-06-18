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    Aktien New York

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    Erholung dank weiter sinkendem Ölpreis und Tech-Rally

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktien steigen Technologiewerte vorne
    • Ölpreis fällt nach Rahmenabkommen mit Iran
    • Dow S&P und Nasdaq mit kräftigen Gewinnen
    Aktien New York - Erholung dank weiter sinkendem Ölpreis und Tech-Rally
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Anleger reagierten erleichtert auf den weiter gefallenen Ölpreis, nachdem das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten unterzeichnet worden war. Der Krieg hatte zuvor die Ölpreise angetrieben und so Inflationsängste geschürt.

    Der Dow Jones Industrial legte um 0,4 Prozent auf 51.675 Punkte zu. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex noch zunächst ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor er nach der US-Zinsentscheidung unter Druck geriet.

    Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche deutet sich nun ein Gewinn von knapp ein Prozent an. An diesem Freitag bleiben die US-Börsen geschlossen, da des Endes der Sklaverei gedacht wird.

    Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 0,9 Prozent auf 7.488 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,1 Prozent auf 30.281 Punkte nach oben./la/jha/






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