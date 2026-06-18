Devisen
Eurokurs fällt zum US-Dollar auf tiefsten Stand seit Ende März
- Euro auf tiefsten Stand seit Ende März bei 1,1453
- EZB Referenzkurs 1,1461 nach starkem Rückgang
- Fed unbeweglich, Prognose deutlich erhöht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag an die Kursverluste vom Vorabend nach der US-Zinsentscheidung angeknüpft und ist auf den tiefsten Stand seit über zwei Monaten gefallen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1453 US-Dollar gehandelt und damit so niedrig wie seit Ende März nicht mehr. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der Euro wieder leicht auf 1,1475 Dollar erholen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1461 (Mittwoch: 1,1591) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8725 (0,8627) Euro.
Am Markt wurde nach dem Stillhalten der US-Notenbank Fed am Vorabend auf eine Zinserhöhung in den USA im weiteren Verlauf des Jahres spekuliert. Dies sorgte beim Dollar für Auftrieb, während andere Währungen wie der Euro unter Druck gerieten.
Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Vorabend zwar wie erwartet unverändert belassen. Die Währungshüter erhöhten aber ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr deutlich. Darüber hinaus hatte der neue Notenbankchef Kevin Warsh die Bedeutung der Preisstabilität besonders hervorgehoben.
Unter der allgemeinen Dollar-Stärke litt auch das britische Pfund, nachdem die Bank of England den Leitzins unverändert bei 3,75 Prozent belassen hatte. Ähnlich wie die US-Notenbank Fed scheinen auch Großbritanniens Währungshüter vorerst abwarten zu wollen, kommentierte Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Es müsse klarer werden, wie stark sich die Folgen des Iran-Kriegs in der Inflation niederschlagen. "Ein Zinsschritt nach oben scheint dabei ein kleines Stück näher gerückt", sagte Völker und begründete dies mit den beiden Gegenstimmen im geldpolitischen Rat der Bank of England, die für eine Zinserhöhung votiert haben.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86638 (0,86463) britische Pfund, 184,44 (185,82) japanische Yen und 0,9218 (0,9193) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.244 Dollar. Das waren rund 12 Dollar weniger als am Vortag./jkr/jha/
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Ganz so schwarz sehe ich es nicht mit „keiner weiß was“. Eine exakte Tagesprognose für Gold ist natürlich unseriös, aber ein Bild der Lage kann man sich schon machen.
Wir haben im Moment mehrere Kräfte gleichzeitig:
Fed bleibt hart bzw. mindestens vorsichtig, weil Inflation und Energiepreise nicht sauber unter Kontrolle sind. Das drückt kurzfristig auf Gold, weil höhere Realzinsen bzw. ein stärkerer Dollar immer Gegenwind sind. Gleichzeitig ist genau diese Zinspolitik für die USA selbst ein Problem, weil die Schulden- und Zinslast immer schwerer wird. Das ist mittel- bis langfristig eher ein Argument für Gold, nicht dagegen.
Dann Iran/Öl/Hormus: Wenn es eine Entspannung gibt, fällt kurzfristig die geopolitische Prämie aus Gold und Öl raus. Aber damit ist die Grundfrage nicht erledigt. Die Region bleibt fragil, und jeder neue Zwischenfall kann die Risikoprämie sofort zurückbringen. Gerade weil Öl, Dollar, US-Schulden und Geopolitik zusammenhängen, ist das kein normaler Rohstoffzyklus.
Und dann kommt noch das strukturelle Thema: Zentralbanken kaufen bzw. halten weiter Gold, weil sie offensichtlich unabhängiger vom Dollar-System werden wollen. Das ist kein Tagestrade, sondern ein langfristiger Vertrauensindikator.
Mein Fazit: Kurzfristig kann Gold natürlich weiter korrigieren, besonders wenn Fed und Dollar drücken und die Iran-Prämie rausläuft. Aber die großen Treiber – Schulden, Realzinsen, geopolitische Fragmentierung, Zentralbankkäufe, Misstrauen ins Fiat-System – sind nicht verschwunden. Deshalb würde ich nicht behaupten, man könne nichts erkennen. Man kann nur nicht seriös sagen, ob der nächste Move erst 4.200 oder direkt wieder 4.350 ist.
Ich würde Gold aktuell nicht mehr nur als klassisches „Krisenmetall“ betrachten. Die einfache Formel „Krieg hoch = Gold hoch, Entspannung = Gold runter“ greift zu kurz. Gold kann auch bei geopolitischer Entspannung steigen, wenn die dahinterliegenden Marktmechanismen goldfreundlich sind.
Die entscheidende Kette lautet:
Geopolitik beeinflusst den Ölpreis.
Der Ölpreis beeinflusst Inflationserwartungen.
Inflationserwartungen beeinflussen Zinserwartungen.
Zinserwartungen beeinflussen Realzinsen und Dollar.
Und genau dort liegt der zentrale Hebel für Gold.
Wenn sich etwa die Lage am Persischen Golf oder im Iran-Konflikt beruhigt, fällt oft der Ölpreis. Ein fallender Ölpreis nimmt Inflationsdruck aus dem Markt. Dadurch sinkt die Erwartung, dass die Fed länger hart bleiben oder Zinsen weiter hochhalten muss. Fallen dann Dollar und US-Renditen, wird Gold attraktiver, obwohl die geopolitische Angst eigentlich abnimmt. Das wirkt nur auf den ersten Blick paradox: Gold verliert vielleicht Angstprämie, gewinnt aber über niedrigere Realzinsen und einen schwächeren Dollar.
Deshalb sollte man bei Gold zwischen zwei Prämien unterscheiden.
Erstens die kurzfristige Angstprämie: Krieg, Nahost, Iran, Ukraine, Eskalationsrisiken, Öl-Schock, nukleare Drohrhetorik. Diese Prämie kann bei Entspannung schnell verschwinden.
Zweitens die strukturelle Systemprämie: Misstrauen in Dollar und Euro, hohe Staatsschulden, eingefrorene Reserven, Sanktionen, Blockbildung, De-Dollarisierung, Zentralbankkäufe und die zunehmende Politisierung des westlichen Finanzsystems. Diese Prämie verschwindet nicht sofort, nur weil ein einzelner Konflikt entschärft wird.
Genau hier liegt für mich der Kern der Goldthese. Gold ist nicht nur Versicherung gegen Krieg, sondern auch gegen Vertrauensverlust in die bestehende Finanz- und Sicherheitsordnung. Wenn Staaten sehen, dass Reserven eingefroren, Zahlungswege politisiert und Währungen als geopolitische Machtinstrumente genutzt werden, wird Gold als neutraler Reservewert attraktiver. Gold hat keinen Emittenten, keine Gegenpartei, keinen Zahlungsnetzbetreiber und keine Sanktionsinstanz.
Was passiert also mit Gold, wenn sich die geopolitische Lage beruhigt?
Bei einer taktischen Beruhigung, etwa weniger Risiko um Iran/Hormus, aber weiter bestehender Blockkonflikt zwischen Westen, Russland, China und Iran, wäre Gold nicht zwingend schwach. Wenn Öl, Dollar und Renditen dadurch fallen, kann Gold sogar steigen.
Bei einer echten Risikoentspannung, bei der Anleger Sicherheit verkaufen, während Dollar und Realzinsen hoch bleiben, wäre Gold anfälliger für Rücksetzer. Dann verschwindet die Angstprämie, ohne dass die Zinsseite hilft.
Eine wirklich strukturelle Normalisierung wäre dagegen klarer negativ für Gold. Dafür müsste aber sehr viel mehr passieren: belastbare Friedensordnung in Europa, weniger Sanktionskrieg, weniger Blockbildung, weniger Zentralbankdiversifikation weg vom Dollar, stabilere Staatsfinanzen und ein glaubwürdiger Rückgang geopolitischer Systemspannung. Das sehe ich aktuell nicht als Basisszenario.
Kurzfristig kann Gold jederzeit korrigieren, besonders wenn der Markt zu schnell gestiegen ist, der Dollar wieder anzieht oder US-Realzinsen steigen. Bei Goldminen wäre der Effekt noch stärker, weil Minen den Goldpreis gehebelt abbilden.
Mittelfristig bleibt Gold für mich aber unterstützt, solange hohe Staatsverschuldung, Zweifel an westlicher Finanzneutralität, Zentralbankkäufe, geopolitische Blockbildung und Währungsdiversifikation bestehen bleiben.
Für mich ist daher die wichtigste Unterscheidung:
Die kurzfristige Angstprämie kann verschwinden.
Die strukturelle Misstrauensprämie bleibt.
Deshalb wäre es falsch, Gold nur deshalb negativ zu sehen, weil sich ein geopolitischer Konflikt beruhigt. Entscheidend ist nicht nur, ob weniger Krieg droht, sondern was gleichzeitig mit Öl, Dollar, Realzinsen und Zentralbanknachfrage passiert.
Mein Arbeitsmodell bleibt: Gold ist kurzfristig schwankungsanfällig, aber strukturell weiter stark, solange die Weltordnung nicht wirklich repariert ist. Wirklich gefährlich für Gold wäre erst die Kombination aus dauerhaft starken Realzinsen, starkem Dollar, nachlassenden Zentralbankkäufen und glaubwürdiger geopolitischer Normalisierung.
Davon sind wir aus meiner Sicht noch weit entfernt.
Die aktuelle Gold-/Silberlage, als Spannungsfeld zwischen kurzfristigem Gegenwind und langfristig weiterhin starken Strukturtreibern.
Kurzfristig ist der Druck auf Gold durchaus erklärbar: hohe US-Realzinsen, ein relativ stabiler Dollar, Fed-Härte wegen Inflationserwartungen, Gewinnmitnahmen nach einer extrem starken Rally und technische Verkaufssignale. Gold fällt also nicht zwingend, weil die langfristige These kaputt ist, sondern weil der Markt im Moment Renditen, Dollar und Liquidität handelt.
Der entscheidende Punkt ist für mich: Inflation allein ist nicht automatisch gut für Gold. Gut für Gold wird es vor allem dann, wenn die Realzinsen fallen oder der Markt merkt, dass hohe Zinsen fiskalisch nicht dauerhaft tragbar sind. Solange US-Realzinsen hoch bleiben, hat Gold kurzfristig Gegenwind. Wenn dieser Block dreht, wird das Bild deutlich bullischer.
Langfristig bleiben die starken Argumente aber bestehen: US-Staatsschulden über 39 Billionen Dollar, stark steigende Zinslast, fortgesetzte Zentralbankkäufe, Entdollarisierungstendenzen, geopolitische Blockbildung und Gold als Reserveasset ohne Gegenparteirisiko. Das sind keine kurzfristigen YouTube-Narrative, sondern echte strukturelle Faktoren.
Meine Arbeitsvorstellung wäre daher ungefähr:
2026: volatile Konsolidierung, grob 3.900–4.700 Dollar möglich, mit Ausschlägen in beide Richtungen.
Ende 2026: eher 4.600–5.300 Dollar, falls der Markt die Fed-/Schuldenfalle stärker einpreist.
Ende 2027: 5.000–6.200 Dollar plausibel, wenn Realzinsen und Dollar drehen.
2028–2030: 6.500–8.500 Dollar als realistischer struktureller Aufwärtspfad.
10.000 Dollar bis 2030 sind möglich, aber für mich kein Basisszenario. Dafür müssten mehrere Dinge zusammenkommen: fallender Dollar, fallende Realzinsen, anhaltende Zentralbankkäufe und ein sichtbarer monetärer Reserveumbau.
Die wichtigsten Indikatoren wären für mich:
DXY (US-Dollar-Index) unter 97 = deutlich bullischer.
10-jährige US-Realzinsen unter 1,5–1,75 % = stark bullisch.
10-jährige US-Treasuries unter 3,8 %, ohne Deflationspanik = bullisch.
Dauerhafte ETF-Zuflüsse = zusätzlicher Schub.
Zentralbankkäufe weiter hoch = strukturelle Unterstützung.
DXY über 102 und Realzinsen weiter über 2 % = Korrektur kann länger dauern.
Silber ist dabei noch spezieller: Das strukturelle Defizit und die industrielle Nachfrage sprechen grundsätzlich für Silber. Aber Silber ist kleiner, spekulativer, zyklischer und deutlich brutaler als Gold. Es kann fundamental knapp sein und trotzdem stark fallen, wenn Futures, Dollar, Renditen oder Rezessionsangst dominieren.
Mein Fazit: Die langfristige Goldthese lebt. Aber aus „These lebt“ folgt nicht automatisch „sofort Explosion“. Wahrscheinlicher ist erst eine Konsolidierungs-/Bodenbildungsphase, danach eine stärkere Aufwärtsphase, wenn Realzinsen und Dollar drehen. Entscheidend ist nicht die Schlagzeile, sondern die Mechanik: Realzinsen, Dollar, Fed, Zentralbanken, ETF-Flows und US-Fiskalstress.