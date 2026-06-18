Eurokurs fällt zum US-Dollar auf tiefsten Stand seit Ende März

Ich würde Gold aktuell nicht mehr nur als klassisches „Krisenmetall“ betrachten. Die einfache Formel „Krieg hoch = Gold hoch, Entspannung = Gold runter“ greift zu kurz. Gold kann auch bei geopolitischer Entspannung steigen, wenn die dahinterliegenden Marktmechanismen goldfreundlich sind.

Die entscheidende Kette lautet:

Geopolitik beeinflusst den Ölpreis.

Der Ölpreis beeinflusst Inflationserwartungen.

Inflationserwartungen beeinflussen Zinserwartungen.

Zinserwartungen beeinflussen Realzinsen und Dollar.

Und genau dort liegt der zentrale Hebel für Gold.





Wenn sich etwa die Lage am Persischen Golf oder im Iran-Konflikt beruhigt, fällt oft der Ölpreis. Ein fallender Ölpreis nimmt Inflationsdruck aus dem Markt. Dadurch sinkt die Erwartung, dass die Fed länger hart bleiben oder Zinsen weiter hochhalten muss. Fallen dann Dollar und US-Renditen, wird Gold attraktiver, obwohl die geopolitische Angst eigentlich abnimmt. Das wirkt nur auf den ersten Blick paradox: Gold verliert vielleicht Angstprämie, gewinnt aber über niedrigere Realzinsen und einen schwächeren Dollar.

Deshalb sollte man bei Gold zwischen zwei Prämien unterscheiden.

Erstens die kurzfristige Angstprämie: Krieg, Nahost, Iran, Ukraine, Eskalationsrisiken, Öl-Schock, nukleare Drohrhetorik. Diese Prämie kann bei Entspannung schnell verschwinden.

Zweitens die strukturelle Systemprämie: Misstrauen in Dollar und Euro, hohe Staatsschulden, eingefrorene Reserven, Sanktionen, Blockbildung, De-Dollarisierung, Zentralbankkäufe und die zunehmende Politisierung des westlichen Finanzsystems. Diese Prämie verschwindet nicht sofort, nur weil ein einzelner Konflikt entschärft wird.

Genau hier liegt für mich der Kern der Goldthese. Gold ist nicht nur Versicherung gegen Krieg, sondern auch gegen Vertrauensverlust in die bestehende Finanz- und Sicherheitsordnung. Wenn Staaten sehen, dass Reserven eingefroren, Zahlungswege politisiert und Währungen als geopolitische Machtinstrumente genutzt werden, wird Gold als neutraler Reservewert attraktiver. Gold hat keinen Emittenten, keine Gegenpartei, keinen Zahlungsnetzbetreiber und keine Sanktionsinstanz.

Was passiert also mit Gold, wenn sich die geopolitische Lage beruhigt?

Bei einer taktischen Beruhigung, etwa weniger Risiko um Iran/Hormus, aber weiter bestehender Blockkonflikt zwischen Westen, Russland, China und Iran, wäre Gold nicht zwingend schwach. Wenn Öl, Dollar und Renditen dadurch fallen, kann Gold sogar steigen.

Bei einer echten Risikoentspannung, bei der Anleger Sicherheit verkaufen, während Dollar und Realzinsen hoch bleiben, wäre Gold anfälliger für Rücksetzer. Dann verschwindet die Angstprämie, ohne dass die Zinsseite hilft.

Eine wirklich strukturelle Normalisierung wäre dagegen klarer negativ für Gold. Dafür müsste aber sehr viel mehr passieren: belastbare Friedensordnung in Europa, weniger Sanktionskrieg, weniger Blockbildung, weniger Zentralbankdiversifikation weg vom Dollar, stabilere Staatsfinanzen und ein glaubwürdiger Rückgang geopolitischer Systemspannung. Das sehe ich aktuell nicht als Basisszenario.

Kurzfristig kann Gold jederzeit korrigieren, besonders wenn der Markt zu schnell gestiegen ist, der Dollar wieder anzieht oder US-Realzinsen steigen. Bei Goldminen wäre der Effekt noch stärker, weil Minen den Goldpreis gehebelt abbilden.

Mittelfristig bleibt Gold für mich aber unterstützt, solange hohe Staatsverschuldung, Zweifel an westlicher Finanzneutralität, Zentralbankkäufe, geopolitische Blockbildung und Währungsdiversifikation bestehen bleiben.

Für mich ist daher die wichtigste Unterscheidung:

Die kurzfristige Angstprämie kann verschwinden.

Die strukturelle Misstrauensprämie bleibt.

Deshalb wäre es falsch, Gold nur deshalb negativ zu sehen, weil sich ein geopolitischer Konflikt beruhigt. Entscheidend ist nicht nur, ob weniger Krieg droht, sondern was gleichzeitig mit Öl, Dollar, Realzinsen und Zentralbanknachfrage passiert.

Mein Arbeitsmodell bleibt: Gold ist kurzfristig schwankungsanfällig, aber strukturell weiter stark, solange die Weltordnung nicht wirklich repariert ist. Wirklich gefährlich für Gold wäre erst die Kombination aus dauerhaft starken Realzinsen, starkem Dollar, nachlassenden Zentralbankkäufen und glaubwürdiger geopolitischer Normalisierung.

Davon sind wir aus meiner Sicht noch weit entfernt.