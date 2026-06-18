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    Eurokurs fällt zum US-Dollar auf tiefsten Stand seit Ende März

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro auf tiefsten Stand seit Ende März bei 1,1453
    • EZB Referenzkurs 1,1461 nach starkem Rückgang
    • Fed unbeweglich, Prognose deutlich erhöht
    Devisen - Eurokurs fällt zum US-Dollar auf tiefsten Stand seit Ende März
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag an die Kursverluste vom Vorabend nach der US-Zinsentscheidung angeknüpft und ist auf den tiefsten Stand seit über zwei Monaten gefallen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1453 US-Dollar gehandelt und damit so niedrig wie seit Ende März nicht mehr. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der Euro wieder leicht auf 1,1475 Dollar erholen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1461 (Mittwoch: 1,1591) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8725 (0,8627) Euro.

    Am Markt wurde nach dem Stillhalten der US-Notenbank Fed am Vorabend auf eine Zinserhöhung in den USA im weiteren Verlauf des Jahres spekuliert. Dies sorgte beim Dollar für Auftrieb, während andere Währungen wie der Euro unter Druck gerieten.

    Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Vorabend zwar wie erwartet unverändert belassen. Die Währungshüter erhöhten aber ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr deutlich. Darüber hinaus hatte der neue Notenbankchef Kevin Warsh die Bedeutung der Preisstabilität besonders hervorgehoben.

    Unter der allgemeinen Dollar-Stärke litt auch das britische Pfund, nachdem die Bank of England den Leitzins unverändert bei 3,75 Prozent belassen hatte. Ähnlich wie die US-Notenbank Fed scheinen auch Großbritanniens Währungshüter vorerst abwarten zu wollen, kommentierte Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Es müsse klarer werden, wie stark sich die Folgen des Iran-Kriegs in der Inflation niederschlagen. "Ein Zinsschritt nach oben scheint dabei ein kleines Stück näher gerückt", sagte Völker und begründete dies mit den beiden Gegenstimmen im geldpolitischen Rat der Bank of England, die für eine Zinserhöhung votiert haben.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86638 (0,86463) britische Pfund, 184,44 (185,82) japanische Yen und 0,9218 (0,9193) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.244 Dollar. Das waren rund 12 Dollar weniger als am Vortag./jkr/jha/





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