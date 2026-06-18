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    Claros Technologies beruft Jack Cogen in den Vorstand

    Claros Technologies beruft Jack Cogen in den Vorstand
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    MINNEAPOLIS, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur PFAS-Zersetzung und analytischen Untersuchungen, gab heute die Berufung von Jack Cogen in seinen Vorstand bekannt. Cogen verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Umweltmärkte, Finanzen, Energie und Technologie, unter anderem als Gründer und CEO von Natsource Asset Management sowie aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im Vorstand von CoreWeave.

    Claros Technologies Appoints Jack Cogen to Board of Directors

    Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Claros den Wandel von der Technologievalidierung zur kommerziellen Umsetzung vollzieht und den Einsatz seines ClarosTechUV-Angebots zur PFAS-Zerstörung sowie seiner PFAS-Nachweislösung ClarosLabs weltweit in den Bereichen Kommunalwirtschaft, Industrie und Umweltsanierung ausweitet.

    Cogen gilt weithin als Pionier auf den Umweltmärkten. Als Gründer und CEO von Natsource Asset Management LLC baute er von 1994 bis 2014 eines der weltweit führenden Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Umwelt- und Energiemärkten auf. Zudem war er von 2008 bis 2011 Vorsitzender der International Emissions Trading Association (IETA) und ist der Organisation weiterhin als IETA-Fellow verbunden.

    Seit 2017 ist Cogen Mitglied des Vorstands von CoreWeave, einem führenden Unternehmen für KI-Cloud-Infrastruktur, das sich zu einem bedeutenden Anbieter von Hochleistungsrechnerdiensten auf Basis fortschrittlicher Halbleitertechnologien entwickelt hat. Seine Erfahrung, CoreWeave durch eine Phase raschen Wachstums und der Markteinführung begleitet zu haben, liefert wertvolle Einblicke, während Claros in seine nächste Expansionsphase eintritt.

    „Jack bringt genau die Art von Erfahrung mit, die wir für den Vorstand gesucht haben", sagte Michelle Bellanca, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Claros Technologies. „Im Laufe seiner Karriere hat er wiederholt dazu beigetragen, Unternehmen aufzubauen und zu skalieren, komplexe Wachstumsumfelder zu meistern, innovative Finanzierungsformen zu sichern und erheblichen Unternehmenswert zu schaffen. Während Claros seine kommerzielle Expansion fortsetzt, werden seine Sichtweise und seine Erfahrung von unschätzbarem Wert sein, um das Unternehmen in sein nächstes Kapitel zu führen."

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