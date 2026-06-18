Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines

MTU Aero Engines – aktuelles Anleger-Sentiment (wallstreetONLINE): Es gibt keine verifizierten 14‑Tage-Kurszahlen oder harten Fundamentaldaten in den Beiträgen. Geopolitische Unsicherheiten (Iran, Straße von Hormus) werden als Risiko für Ölzufluss diskutiert. Ein Kommentar nennt MTU‑Kursziele 29X→32X als Anspielung auf einen leichten Aufwärtsimpuls. Insgesamt vorsichtig bis leicht optimistisch; Forum wallstreetONLINE.