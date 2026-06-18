Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +7,38 %
Tagesperformance: +7,38 %
Platz 1
Performance 1M: +21,69 %
Performance 1M: +21,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum Infineon-Threads zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment: Insiderverkäufe von Vorständen (und GS-Positionen) werden kritisch gesehen, während starke Fundamentaldaten (Produkte, KI-Hardware-Boom, In-house-Technologien) und geplante Dresdner Kapazitätserweiterung Zuversicht geben. Charttechnisch Hinweise auf Topbildung; Bewertung als teuer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht explizit angegeben.
Siemens Energy
Tagesperformance: +6,05 %
Tagesperformance: +6,05 %
Platz 2
Performance 1M: -6,33 %
Performance 1M: -6,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Gemischt bis leicht optimistisch: Siemens Energy erholt sich technisch von 138–140 € auf ca. 150–153 €, Volumen hoch und Rückkehr über die 200-Tage-Linie. Nächste Ziele: 158–160 €, ggf. 170 €. Fundamentale Impulse: starker Orderbestand/Backlog, Rückkauf-Pläne bis 1 Mrd. €, London‑Investor Q&A. 14-Tage-Entwicklung ca. +9–11% auf ca. 153 €. wallstreetONLINE-Forum.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -4,99 %
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 3
Performance 1M: -12,99 %
Performance 1M: -12,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Auf wallstreetONLINE zeigt sich aktuell überwiegend bearisches Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group. 14 Tage-Abwärtsdruck, teure Premiumpreise, zunehmender Wettbewerbsdruck; Kursziele um 19,25 EUR, Wiedereinstiege 20–25 EUR diskutiert; mögliche Impulse durch Zoll-Rücknahme oder chinesische Übernahme. Insgesamt eher vorsichtig.
BMW
Tagesperformance: -4,33 %
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 4
Performance 1M: -21,51 %
Performance 1M: -21,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
BMW-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Unterbewertung wird argumentiert (MK 37.8 Mrd€ vs Nettoliquidität 44.4 Mrd€). Gegenargumente: Gewinnwarnung und Margen-Rückgang (EBIT-Marge 1–3% statt 4–6%). China-/Europa-Absatz belasten. Analystenziele variieren (Goldman Sachs 107€ Buy; Jefferies 70€). Tranche-Käufe möglich; chart-technisch weiterer Abwärtsdruck denkbar. Insgesamt vorsichtig bis skeptisch.
Bayer
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 5
Performance 1M: +0,54 %
Performance 1M: +0,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Beobachtung aus dem wallstreetONLINE-Forum: Technisch deutet EMA-50-Durchbruch nach oben auf moderate Aufwärtsdynamik hin; Stabilisierung nach oben wird erkannt (Beitrag 11). Fundamental belasten Roundup-Rechtsstreit, Berichte über Rückverweisung des 7,25-Mrd.-Deals in Missouri (Beitrag 5/6). Positive Signale durch Perfuse-Übernahme (Beitrag 15). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: uneinheitlich; konkrete Prozentzahl fehlt in den Posts.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 6
Performance 1M: -2,60 %
Performance 1M: -2,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE: Das Anleger-Sentiment zu VW Vz ist überwiegend negativ. Der Automobilsektor schwächt sich ab; VW gilt als überbewertet mit pessimistischer Perspektive. Dividendenabschlag/Ex-Dividende belasten den Kurs; HV-Verkaufsdruck wird erwähnt. Ob sich der Kurs nach Dividende erholt, bleibt fraglich (Deutlich unter 80 EUR im Diskurs). In 14 Tagen tendenziell fallend.
Airbus
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 7
Performance 1M: +14,15 %
Performance 1M: +14,15 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 8
Performance 1M: +22,42 %
Performance 1M: +22,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
MTU Aero Engines – aktuelles Anleger-Sentiment (wallstreetONLINE): Es gibt keine verifizierten 14‑Tage-Kurszahlen oder harten Fundamentaldaten in den Beiträgen. Geopolitische Unsicherheiten (Iran, Straße von Hormus) werden als Risiko für Ölzufluss diskutiert. Ein Kommentar nennt MTU‑Kursziele 29X→32X als Anspielung auf einen leichten Aufwärtsimpuls. Insgesamt vorsichtig bis leicht optimistisch; Forum wallstreetONLINE.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.
Symrise
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 9
Performance 1M: +15,91 %
Performance 1M: +15,91 %
SAP
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 10
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment (wallstreetONLINE-Forum): Gemischter bis vorsichtiger Ton; Abwärtsdruck bis 118-125 €, Widerstand um 125 €. Verfallstag/Gewinnmitnahmen in den USA. KI-/Branchen-Blick, internationales Geschäft und KGV-Diskussionen prägen die Sicht. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einer Zahl genannt; insgesamt eher vorsichtig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 11
Performance 1M: +1,55 %
Performance 1M: +1,55 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 12
Performance 1M: +13,71 %
Performance 1M: +13,71 %
adidas
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 13
Performance 1M: +17,79 %
Performance 1M: +17,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Sachlich überwiegend positiv. Chart: klarer Aufwärtstrend (höhere Hochs/Tiefs). Fundamentale Daten stark (Umsatz ca. 24,8 Mrd €, EBIT >2 Mrd €, Nettogewinn >1,3 Mrd €). Analystenkonsens ca. 198 €, Ziele 163–277 €. Insolvenzdiskussionen entkräftet. 14-Tage-Performance nicht in den Beiträgen angegeben.
BASF
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 14
Performance 1M: -5,69 %
Performance 1M: -5,69 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 46,94%
|PUT: 53,06%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -6,12 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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