Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +7,63 %
Tagesperformance: +7,63 %
Platz 1
Performance 1M: +21,69 %
Performance 1M: +21,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum Infineon-Threads zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment: Insiderverkäufe von Vorständen (und GS-Positionen) werden kritisch gesehen, während starke Fundamentaldaten (Produkte, KI-Hardware-Boom, In-house-Technologien) und geplante Dresdner Kapazitätserweiterung Zuversicht geben. Charttechnisch Hinweise auf Topbildung; Bewertung als teuer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht explizit angegeben.
CANCOM SE
Tagesperformance: -7,41 %
Tagesperformance: -7,41 %
Platz 2
Performance 1M: -5,45 %
Performance 1M: -5,45 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -5,71 %
Tagesperformance: -5,71 %
Platz 3
Performance 1M: +12,55 %
Performance 1M: +12,55 %
Nordex
Tagesperformance: +5,13 %
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 4
Performance 1M: -4,34 %
Performance 1M: -4,34 %
TeamViewer
Tagesperformance: -4,38 %
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 5
Performance 1M: -4,94 %
Performance 1M: -4,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum Infineon-Threads zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment: Insiderverkäufe von Vorständen (und GS-Positionen) werden kritisch gesehen, während starke Fundamentaldaten (Produkte, KI-Hardware-Boom, In-house-Technologien) und geplante Dresdner Kapazitätserweiterung Zuversicht geben. Charttechnisch Hinweise auf Topbildung; Bewertung als teuer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht explizit angegeben.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 6
Performance 1M: -0,86 %
Performance 1M: -0,86 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 7
Performance 1M: -2,34 %
Performance 1M: -2,34 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 8
Performance 1M: +5,22 %
Performance 1M: +5,22 %
Evotec
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 9
Performance 1M: +2,41 %
Performance 1M: +2,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum wird Evotec überwiegend negativ bewertet. In den letzten 14 Tagen ist Kursdruck spürbar, mit Tiefstständen um ca. 11 Euro. Dohrmanns Insider-Verkäufe und sinkendes Insider-Exposure werden als Risikofaktor gesehen. Bewertungsansätze bleiben uneinheitlich; fundamentale Signale sind unklar, technischer Trend deutet auf weiteres Abwärts-Potenzial hin.
SAP
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 10
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment (wallstreetONLINE-Forum): Gemischter bis vorsichtiger Ton; Abwärtsdruck bis 118-125 €, Widerstand um 125 €. Verfallstag/Gewinnmitnahmen in den USA. KI-/Branchen-Blick, internationales Geschäft und KGV-Diskussionen prägen die Sicht. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einer Zahl genannt; insgesamt eher vorsichtig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
1&1
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 11
Performance 1M: -2,79 %
Performance 1M: -2,79 %
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