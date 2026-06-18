Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP

SAP-Sentiment (wallstreetONLINE-Forum): Gemischter bis vorsichtiger Ton; Abwärtsdruck bis 118-125 €, Widerstand um 125 €. Verfallstag/Gewinnmitnahmen in den USA. KI-/Branchen-Blick, internationales Geschäft und KGV-Diskussionen prägen die Sicht. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einer Zahl genannt; insgesamt eher vorsichtig.