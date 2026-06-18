Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 18.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Infineon Technologies
Tagesperformance: +7,44 %
Tagesperformance: +7,44 %
Platz 1
Performance 1M: +21,69 %
Performance 1M: +21,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum Infineon-Threads zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment: Insiderverkäufe von Vorständen (und GS-Positionen) werden kritisch gesehen, während starke Fundamentaldaten (Produkte, KI-Hardware-Boom, In-house-Technologien) und geplante Dresdner Kapazitätserweiterung Zuversicht geben. Charttechnisch Hinweise auf Topbildung; Bewertung als teuer. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht explizit angegeben.
Siemens Energy
Tagesperformance: +6,41 %
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 2
Performance 1M: -6,33 %
Performance 1M: -6,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Gemischt bis leicht optimistisch: Siemens Energy erholt sich technisch von 138–140 € auf ca. 150–153 €, Volumen hoch und Rückkehr über die 200-Tage-Linie. Nächste Ziele: 158–160 €, ggf. 170 €. Fundamentale Impulse: starker Orderbestand/Backlog, Rückkauf-Pläne bis 1 Mrd. €, London‑Investor Q&A. 14-Tage-Entwicklung ca. +9–11% auf ca. 153 €. wallstreetONLINE-Forum.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -5,12 %
Tagesperformance: -5,12 %
Platz 3
Performance 1M: -12,99 %
Performance 1M: -12,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Auf wallstreetONLINE zeigt sich aktuell überwiegend bearisches Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group. 14 Tage-Abwärtsdruck, teure Premiumpreise, zunehmender Wettbewerbsdruck; Kursziele um 19,25 EUR, Wiedereinstiege 20–25 EUR diskutiert; mögliche Impulse durch Zoll-Rücknahme oder chinesische Übernahme. Insgesamt eher vorsichtig.
BMW
Tagesperformance: -4,75 %
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 4
Performance 1M: -21,51 %
Performance 1M: -21,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
BMW-Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist aktuell überwiegend skeptisch. Berichte über Lieferprobleme beim iX1 (kleine Felgen) und eine Gewinnwarnung erhöhen den Druck. Analysten sind uneinheitlich: Goldman Sachs belässt BMW bei Buy (Kursziel 107 €), Jefferies senkte auf 70 €. Einige Investoren setzen auf Tranchenkäufe, andere warten auf deutlich niedrigere Kurse; China bleibt eine zentrale Sorge.
argenx
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 5
Performance 1M: +14,90 %
Performance 1M: +14,90 %
Airbus
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 6
Performance 1M: +14,15 %
Performance 1M: +14,15 %
Bayer
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 7
Performance 1M: +0,54 %
Performance 1M: +0,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Beobachtung aus dem wallstreetONLINE-Forum: Technisch deutet EMA-50-Durchbruch nach oben auf moderate Aufwärtsdynamik hin; Stabilisierung nach oben wird erkannt (Beitrag 11). Fundamental belasten Roundup-Rechtsstreit, Berichte über Rückverweisung des 7,25-Mrd.-Deals in Missouri (Beitrag 5/6). Positive Signale durch Perfuse-Übernahme (Beitrag 15). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: uneinheitlich; konkrete Prozentzahl fehlt in den Posts.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 8
Performance 1M: -2,60 %
Performance 1M: -2,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE: Das Anleger-Sentiment zu VW Vz ist überwiegend negativ. Der Automobilsektor schwächt sich ab; VW gilt als überbewertet mit pessimistischer Perspektive. Dividendenabschlag/Ex-Dividende belasten den Kurs; HV-Verkaufsdruck wird erwähnt. Ob sich der Kurs nach Dividende erholt, bleibt fraglich (Deutlich unter 80 EUR im Diskurs). In 14 Tagen tendenziell fallend.
adidas
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 9
Performance 1M: +17,79 %
Performance 1M: +17,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Sachlich überwiegend positiv. Chart: klarer Aufwärtstrend (höhere Hochs/Tiefs). Fundamentale Daten stark (Umsatz ca. 24,8 Mrd €, EBIT >2 Mrd €, Nettogewinn >1,3 Mrd €). Analystenkonsens ca. 198 €, Ziele 163–277 €. Insolvenzdiskussionen entkräftet. 14-Tage-Performance nicht in den Beiträgen angegeben.
ENI
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 10
Performance 1M: -9,75 %
Performance 1M: -9,75 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 11
Performance 1M: +10,81 %
Performance 1M: +10,81 %
SAP
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 12
Performance 1M: -8,63 %
Performance 1M: -8,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment (wallstreetONLINE-Forum): Gemischter bis vorsichtiger Ton; Abwärtsdruck bis 118-125 €, Widerstand um 125 €. Verfallstag/Gewinnmitnahmen in den USA. KI-/Branchen-Blick, internationales Geschäft und KGV-Diskussionen prägen die Sicht. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einer Zahl genannt; insgesamt eher vorsichtig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 13
Performance 1M: +31,15 %
Performance 1M: +31,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding
ASML-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Gewinnmitnahmen (50–70% realisiert; teils 150% Gewinn), Trailing Stop-Loss aktiv; andere halten weiter, warnen vor Marktübertreibung. AI/KI-Korrekturen als möglicher Einfluss. Ausdrückliche Vergleiche zu Ausrüstungswerten wie AMAT, Lam Research, KLA Tencor. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: konkrete Zahl nicht angegeben.
SAFRAN
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 14
Performance 1M: +23,37 %
Performance 1M: +23,37 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 15
Performance 1M: +9,08 %
Performance 1M: +9,08 %
BASF
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 16
Performance 1M: -5,69 %
Performance 1M: -5,69 %
Sanofi
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 17
Performance 1M: +2,13 %
Performance 1M: +2,13 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 18
Performance 1M: +1,21 %
Performance 1M: +1,21 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 19
Performance 1M: -5,80 %
Performance 1M: -5,80 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 20
Performance 1M: -5,78 %
Performance 1M: -5,78 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 21
Performance 1M: -10,48 %
Performance 1M: -10,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte