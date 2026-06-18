Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 18.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.06.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Amrize
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 1
Performance 1M: +14,00 %
Performance 1M: +14,00 %
ABB
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 2
Performance 1M: +6,32 %
Performance 1M: +6,32 %
UBS Group
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 3
Performance 1M: +14,09 %
Performance 1M: +14,09 %
Novartis
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 4
Performance 1M: +4,19 %
Performance 1M: +4,19 %
Logitech International
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 5
Performance 1M: +5,52 %
Performance 1M: +5,52 %
Roche Holding Bearer Participation Cert
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 6
Performance 1M: +1,22 %
Performance 1M: +1,22 %
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