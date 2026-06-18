Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 18.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Lenzing
Tagesperformance: +5,75 %
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 1
Performance 1M: +21,77 %
Performance 1M: +21,77 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -5,10 %
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 2
Performance 1M: -7,13 %
Performance 1M: -7,13 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 3
Performance 1M: +127,18 %
Performance 1M: +127,18 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 4
Performance 1M: +0,52 %
Performance 1M: +0,52 %
voestalpine
Tagesperformance: -3,95 %
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 5
Performance 1M: +3,38 %
Performance 1M: +3,38 %
PORR
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 6
Performance 1M: +27,75 %
Performance 1M: +27,75 %
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