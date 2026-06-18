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    Besonders beachtet!

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    Marvell Technology Aktie mit kräftigem Kursplus - 18.06.2026

    Am 18.06.2026 ist die Marvell Technology Aktie, bisher, um +9,82 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Marvell Technology Aktie mit kräftigem Kursplus - 18.06.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 18.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Marvell Technology. Mit einer Performance von +9,82 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +4,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 280,48. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Marvell Technology einen Gewinn von +224,26 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +29,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Marvell Technology +252,92 % gewonnen.

    Während Marvell Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,16 %. Damit gehört Marvell Technology heute zu den auffälligeren Werten.

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +29,62 %
    1 Monat +70,48 %
    3 Monate +224,26 %
    1 Jahr +323,50 %
    Stand: 18.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 875 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 246,82 Mrd.EUR € wert.

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    Ist das erst der Anfang?


    Die Marvell Technology-Aktie zählt 2026 zu den großen KI-Gewinnern. Seit dem Februartief hat der Titel rund +359% zugelegt, zuletzt beschleunigte sich die Bewegung nahezu parabolisch. Mit der bevorstehenden Aufnahme in den S&P 500 erhält die Rallye nun zusätzlichen Rückenwind – doch nach diesem Anstieg wäre eine kurze Konsolidierung alles andere als ungesund. Parabolische Entwicklung Mein […] The post Marvell Technology-Aktie +359%: Ist das erst der Anfang? first appeared on sharedeals.de.

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    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    +11,39 %
    +29,41 %
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    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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