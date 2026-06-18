Marvell Technology Aktie mit kräftigem Kursplus - 18.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Marvell Technology. Mit einer Performance von +9,82 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +4,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 280,48€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Marvell Technology einen Gewinn von +224,26 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +29,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +70,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Marvell Technology +252,92 % gewonnen.

Während Marvell Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,16 %. Damit gehört Marvell Technology heute zu den auffälligeren Werten.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,62 % 1 Monat +70,48 % 3 Monate +224,26 % 1 Jahr +323,50 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 18.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 875 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 246,82 Mrd.EUR € wert.

Architect Labs will mit KI das Chipdesign beschleunigen. Das Startup greift einen Milliardenmarkt an, in dem Broadcom, Marvell und Nvidia kämpfen.

An den New Yorker Börsen zeichnet sich am Donnerstag eine Erholung ab. Über eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 1,5 Prozent höher auf 30.112 Punkte. Dank der wohl anhaltenden Hausse im Halbleitersektor würde der …

Die Marvell Technology-Aktie zählt 2026 zu den großen KI-Gewinnern. Seit dem Februartief hat der Titel rund +359% zugelegt, zuletzt beschleunigte sich die Bewegung nahezu parabolisch. Mit der bevorstehenden Aufnahme in den S&P 500 erhält die Rallye nun zusätzlichen Rückenwind – doch nach diesem Anstieg wäre eine kurze Konsolidierung alles andere als ungesund. Parabolische Entwicklung Mein […] The post Marvell Technology-Aktie +359%: Ist das erst der Anfang? first appeared on sharedeals.de.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.