Vorbestellungen für nächstes 'GTA'-Spiel starten am 25. Juni

"GTA VI" soll zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach mehr als einem Jahrzehnt werden sich Videospieler in einer Woche das nächste Game aus der "GTA"-Reihe vorbestellen können. Die Entwicklerfirma Rockstar Games kündigte den Start der Vorbestellungen für "Grand Theft Auto VI" für den 25. Juni an. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Die Spieler musste lange warten: Der vorherige Titel der Reihe kam im Jahr 2013 heraus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktien des US-Videospielkonzerns Take Two , zu dem das Entwicklerstudio Rockstar Games gehört, zogen an der US-Börse um 4 Prozent an. Seit Jahresbeginn haben sie jedoch gut 7 Prozent an Wert eingebüßt.

Rekordverdächtige Erwartungen



Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte "GTA VI" das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor./so/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Take-Two Interactive Software Aktie Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,98 % und einem Kurs von 206,4 auf Tradegate (18. Juni 2026, 16:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Take-Two Interactive Software Aktie um +17,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,90 %. Die Marktkapitalisierung von Take-Two Interactive Software bezifferte sich zuletzt auf 39,10 Mrd..





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