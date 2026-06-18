Huawei erweitert sein Gesundheits- und Fitness-Ökosystem mit der HUAWEI WATCH FIT 5 Serie und verstärkt damit sein Engagement für das Wohlbefinden von Frauen

LONDON, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hat den weiteren Ausbau seines App-Ökosystems rund um Gesundheit und Fitness für die neu vorgestellte HUAWEI WATCH FIT 5 Serie angekündigt und bekräftigt damit seine Strategie, eine offene, partnerorientierte Plattform aufzubauen, die den Nutzern im Alltag einen echten Mehrwert bietet. Zu den neuesten Ergänzungen zählen Life: Period Tracker, die weltweit beliebte App für Frauengesundheit; Clue, der von Frauen für Frauen entwickelte Nr. 1-Tracker für Periode und Zyklus; sowie The Ginger Club, eine Lauf-Community, die sich an der weiblichen Physiologie orientiert und fortschrittliche Zyklusverfolgung, datengestützte Gesundheitserkenntnisse sowie personalisierte Trainingspläne direkt auf das Handgelenk bringt.

Neue App-Partnerschaften mit Life: Period Tracker, Clue und The Ginger Club signalisieren eine zunehmende Dynamik für Drittentwickler, die auf der Wearable-Plattform von Huawei entwickeln

Die Apps sind über die HUAWEI AppGallery für alle Modelle der HUAWEI WATCH FIT 5-Serie verfügbar. Sie sind Ausdruck eines umfassenderen Ziels: die besten App-Entwickler für das Wearable-Ökosystem von Huawei zu gewinnen und ihnen die Plattform, die Datenintegrationen sowie die Nutzerreichweite zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um Gesundheitslösungen zu entwickeln, die das tägliche Leben wirklich verbessern.

Eine Plattform rund um das Thema Frauengesundheit

Da die Gesundheit von Frauen eine klare strategische Priorität darstellt, hat das Ökosystem-Team von Huawei eng mit Partnern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die HUAWEI WATCH FIT 5 Serie mehr kann als nur Schritte zählen. Mit Life: Period Tracker können Nutzerinnen ihre Zyklusdaten, Symptome, ihre Stimmung und die Stärke ihrer Blutung direkt über die Uhr erfassen – diskret und ohne zum Smartphone greifen zu müssen.

Für Nutzerinnen, die eine tiefergehende Analyse wünschen, ermöglicht die Integration von Clue in die Huawei Health-App die Einbindung von Schlafdaten und Körpertemperaturmesswerten der Uhr in die Zyklusanalyse und bietet so individuellere und datengestützte Einblicke in die Gesundheit. Die Integration ist im Rahmen eines Clue Plus-Abonnements verfügbar und bietet Nutzerinnen die Möglichkeit, die Daten, die ihre Uhr bereits erfasst, optimal zu nutzen.