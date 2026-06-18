Der nächste EU-Hammer rollt auf Amazon und Microsoft zu

Die Brüsseler Behörde will ihre ersten Ergebnisse demnach bereits in der kommenden Woche vorstellen. Eine endgültige Entscheidung wird nach Angaben der Insider bis Ende des Jahres erwartet. Der Zeitplan könne sich jedoch noch ändern.

Amazon Web Services (ASW) und Microsoft Azure steuern auf einen möglichen Konflikt mit den strengen Digitalregeln der Europäischen Union zu. Nach einer ersten Marktuntersuchung kommt die EU-Kommission laut mit dem Vorgang vertrauten Personen, mit denen Bloomberg sprach, zu dem vorläufigen Schluss, dass beide Cloud-Dienste die Voraussetzungen erfüllen könnten, um unter den Digital Markets Act zu fallen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Strengere Regeln für die größten Anbieter

Sollten AWS und Azure letztlich als sogenannte Gatekeeper eingestuft werden, müssten sie umfangreiche Vorgaben erfüllen. Dazu gehören unter anderem Anforderungen an die Interoperabilität ihrer Dienste sowie Beschränkungen bei Praktiken, die Kunden an eine Plattform binden oder eigene Angebote bevorzugen.

Die Europäische Kommission hatte bereits im November erklärt, Microsoft und Amazon nähmen auf dem Cloud-Markt "sehr starke Positionen" ein. Daraufhin leitete sie eine formelle Untersuchung ein. Mit dem Digital Markets Act will die EU verhindern, dass marktmächtige Digitalkonzerne ihre Stellung weiter ausbauen und Wettbewerber verdrängen.

Politisch umstrittenes Gesetz

Der Digital Markets Act sorgt inzwischen auch außerhalb Europas für Spannungen. Insbesondere US-Präsident Donald Trump hat die Vorschriften kritisiert. Zugleich belasten sie die transatlantischen Handelsgespräche.

Bereits zuvor hatte die EU Strafen gegen große Technologiekonzerne verhängt. Apple und Meta mussten wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Regelwerk Geldbußen von 500 Millionen Euro beziehungsweise 200 Millionen Euro akzeptieren.

Ausfälle rückten Risiken in den Fokus

Die Untersuchung des Cloud-Marktes folgte auf mehrere schwere Störungen in der Branche. Diese machten deutlich, wie stark Unternehmen und öffentliche Einrichtungen von wenigen Anbietern abhängig sind.

Besonders Amazon geriet unter Druck, als ein rund 15-stündiger Ausfall die Abläufe bei Hunderten Unternehmen beeinträchtigte. Betroffen waren unter anderem Apple, McDonald’s und Epic Games.

Auch Microsoft Azure kämpfte mit Problemen. Im Oktober konnten Reisende zeitweise nicht für Flüge von Alaska Airlines einchecken. Zudem wurden Abstimmungen im schottischen Parlament unterbrochen.

Die Vorfälle verstärkten die Sorgen der Wettbewerbshüter, dass die Konzentration im Cloud-Geschäft Risiken für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringen könnte.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 222,76 $ , was einem Rückgang von -8,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!