Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.239,75USD pro Feinunze und notiert damit -0,42 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 66,13USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,65 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 77,05USD und verzeichnet ein Minus von -2,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 73,31USD und verzeichnet ein Minus von -2,23 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.289,00USD
|-5,05 %
|Platin
|1.717,50USD
|-1,43 %
|Kupfer London Rolling
|13.681,74USD
|-0,65 %
|Aluminium
|3.426,46PKT
|-1,06 %
|Erdgas
|3,245USD
|+1,93 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -5,05 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.06.26, 17:29 Uhr.