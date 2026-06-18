Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.239,75USD pro Feinunze und notiert damit -0,42 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 66,13USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,65 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 77,05USD und verzeichnet ein Minus von -2,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 73,31USD und verzeichnet ein Minus von -2,23 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.289,00 USD -5,05 % Platin 1.717,50 USD -1,43 % Kupfer London Rolling 13.681,74 USD -0,65 % Aluminium 3.426,46 PKT -1,06 % Erdgas 3,245 USD +1,93 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -5,05 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.06.26, 17:29 Uhr.