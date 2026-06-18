Der Börsen-Tag
DAX und S&P 500 ziehen davon: Tech-Werte glänzen, Klassiker schwächeln
Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während klassische Industrie- und Dienstleistungswerte teils deutlich zurückfallen – ein Handelstag der klaren Gewinner und Verlierer.
Foto: Matthias Balk - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt. Der deutsche Leitindex DAX legt um 0,84 Prozent auf 25.016,59 Punkte zu und gehört damit zu den stärkeren Indizes des Tages. Ebenfalls im Plus notiert der TecDAX, der technologieorientierte Auswahlindex steigt um 0,25 Prozent auf 3.941,12 Punkte. Weniger freundlich zeigt sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen deutschen Werte gibt leicht um 0,04 Prozent auf 32.648,31 Punkte nach. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, tritt bei 18.384,38 Punkten auf der Stelle und verzeichnet damit eine unveränderte Entwicklung. An der Wall Street dominieren ebenfalls die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,25 Prozent auf 51.647,72 Punkte. Noch stärker präsentiert sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,81 Prozent auf 7.481,46 Punkte zulegt. Insgesamt zeigen damit vor allem der DAX und der S&P 500 eine überdurchschnittlich freundliche Tendenz, während MDAX und SDAX hinterherhinken und der TecDAX sowie der Dow Jones moderat zulegen.
DAXInfineon Technologies führt die Gewinnerliste mit einem deutlichen Plus von 7,62 % an, gefolgt von Siemens Energy (+7,24 %) und MTU Aero Engines (+3,42 %). Auf der Verliererseite stehen traditionsreiche Titel: SAP verlor 3,67 %, BMW 3,87 % und die Mercedes‑Benz Group sogar 4,67 %. Damit liegen die Zugewinne einzelner Technologiewerte deutlich über den Verlusten der klassischen Industrie- und Softwarewerte im DAX.
MDAXIm MDAX setzte sich Nordex mit einem Anstieg von 4,26 % an die Spitze, vor Redcare Pharmacy (+4,07 %) und Deutsche Lufthansa (+3,69 %). Kontrastierend fielen Sartorius Vz. um 4,96 %, Schaeffler um 6,26 % und Salzgitter um 7,00 %. Die Spanne zwischen Spitzengewinner und größtem Verlierer im MDAX beträgt damit rund 11 Prozentpunkte.
SDAXIm SDAX stachen NORMA Group (+4,21 %), SMA Solar Technology (+3,84 %) und Elmos Semiconductor (+2,78 %) positiv hervor. Deutlich schwächer zeigten sich GFT Technologies (-4,95 %), Douglas (-5,78 %) und CANCOM SE (-7,32 %), wobei CANCOM den stärksten Rückgang im SDAX verzeichnete.
TecDAXTechnologiewerte dominierten auch im TecDAX: Infineon Technologies legte 7,62 % zu, gefolgt von Nordex (+4,26 %) und SMA Solar Technology (+3,84 %). Auf der anderen Seite verloren TeamViewer 4,60 %, Sartorius Vz. 4,96 % und erneut CANCOM SE 7,32 %. Auffällig ist die starke Outperformance einzelner Halbleiter- und Erneuerbaren‑Technologie‑Titel gegenüber schwächeren Software‑ oder Dienstleistungswerten.
Dow JonesIm Dow Jones trieben Caterpillar (+3,49 %), Nike (B) (+3,19 %) und The Home Depot (+2,64 %) den Index nach oben. Im Minus lagen Johnson & Johnson (-2,67 %), Merck & Co. (-2,81 %) und IBM mit einem deutlichen Rückgang von 5,89 %.
S&P 500Im breiteren US‑Markt ragten SanDisk Corporation (+11,18 %), Western Digital (+9,53 %) und Super Micro Computer (+8,96 %) als klare Gewinner hervor. Zu den größten Verlierern zählten Kroger (-5,82 %), IBM (-5,89 %) und Steel Dynamics (-6,13 %). SanDisk verzeichnete damit den stärksten Tageszuwachs aller gelisteten Werte.
QuervergleicheDie größten Einzeltagergewinne gab es im S&P 500 (SanDisk +11,18 %), während CANCOM SE mit -7,32 % den stärksten Verlust unter den aufgeführten Werten zeigte. Mehrere Werte tauchen in mehreren Indizes auf: Infineon ist sowohl DAX‑ als auch TecDAX‑Spitzenreiter, Nordex steht in MDAX und TecDAX weit oben, und CANCOM sowie Sartorius Vz. erscheinen mehrfach unter den Schlusslichtern. IBM fällt in beiden US‑Listen als klarer Verlierer auf (-5,89 % in Dow Jones und S&P 500). Insgesamt überwiegen starke Einzelgewinner in Technologie- und Speicherwerten an den US‑Märkten, während in Deutschland die Spannbreite zwischen starken Technologiegewinnern und schwächeren Industrie- oder Dienstleistungstiteln auffällt.
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