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    Bundeskriminalamt meldet mehr Sabotage gegen Verkehrswege

    Für Sie zusammengefasst
    • BKA registriert 2025 deutlich mehr Anschläge
    • 93 bundesweit gemeldete Fälle 2025 gegenüber 58
    • 2025 zwölfmal Agententätigkeit zu Sabotagezwecken
    Bundeskriminalamt meldet mehr Sabotage gegen Verkehrswege
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Bundeskriminalamt (BKA) hat 2025 deutlich mehr Anschläge auf Deutschlands Verkehrswege registriert als im Vorjahr. Das zeigt eine Auswertung auf Anfrage der Rechercheplattform "Correctiv". In mehreren Fällen vermuten die Ermittler Agenten eines anderen Staates hinter den Straftaten, wie das BKA in Wiesbaden anschließend auch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

    2025 hatte die Polizei demnach bundesweit 93 Straftaten gemeldet, die das BKA als Sabotage gegen Verkehrseinrichtungen wertete. 2024 waren 58 und im Jahr zuvor 78 derartige Fälle registriert worden.

    "Agententätigkeit zu Sabotagezwecken"

    Erstmals und insgesamt zwölfmal tauchte 2025 das Delikt "Agententätigkeit zu Sabotagezwecken" in der BKA-Auswertung auf, das den Auftrag einer ausländischen Macht voraussetzt, wie die zentrale Polizeibehörde in Wiesbaden weiter erläuterte.

    Die Zahlen stammen aus dem Kriminalpolizeilichen Meldedienst für politisch motivierte Kriminalität. Dort melden Polizeistellen Straftaten mit einem vermuteten politischen Hintergrund./jaa/DP/men







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