SanDisk Corporation Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 18.06.2026

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SanDisk Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +31,83 % verbuchen.

Die SanDisk Corporation Aktie konnte bisher um +9,86 % auf 1.895,00€ zulegen. Das sind +170,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SanDisk Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.895,00€, mit einem Plus von +9,86 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +30,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,83 % gewonnen.

Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,95 %. Damit gehört SanDisk Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +30,93 % 1 Monat +31,83 % 3 Monate +31,83 % 1 Jahr +31,83 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 18.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 281,37 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während klassische Industrie- und Dienstleistungswerte teils deutlich zurückfallen – ein Handelstag der klaren Gewinner und Verlierer.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+11,11 % +32,64 % +43,94 % ISIN: US80004C2008 WKN: A411ZM Intraday

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