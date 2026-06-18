JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach einem erneut gekappten Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit Blick auf das Konzernumsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 peile die Parfümeriekette nun nicht mehr wie von ihm und dem Markt erwartet zumindest das untere Ende der zuvor genannten Bandbreite an, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Bei der operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (bereinigtes Ebitda) rechne Douglas jetzt mit einem deutlich niedrigeren Wert als von dem Experten prognostiziert./rob/la/jhaVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,53 % und einem Kurs von 8,16EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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