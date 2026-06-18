Doch nicht Freitag? Vance lässt Zeitraum für Schweiz-Reise offen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance lässt den genauen Zeitpunkt für seine Reise in die Schweiz für Gespräche mit dem Iran offen. Der Republikaner sagte in Washington: "Unser Plan ist es, in die Schweiz zu fahren. Ich weiß nicht genau wann." Er gehe davon aus, dass die technischen Verhandlungen irgendwann an diesem Wochenende starten könnten. Das sei immer noch der Plan. "Aber das könnte sich ändern", schränkte Vance ein. Eigentlich war vorgesehen, dass die Gespräche an diesem Freitag stattfinden.

In dem von den USA und dem Iran unterzeichneten Rahmenabkommen wurde unter anderem eine Beendigung der Kampfhandlungen sowie die Öffnung der Straße von Hormus vereinbart. Weitere Verhandlungen über strittige Punkte, etwa das iranische Atomprogramm, sollen in einem Zeitraum von 60 Tagen folgen./rin/DP/men



