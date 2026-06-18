Douglas Aktie deutlicher Kursrutsch - -7,97 % - 18.06.2026

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Douglas Verluste von -24,49 % hinnehmen.

Die Douglas Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,97 % auf 8,0300€. Damit verliert die Aktie -0,6950 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um -10,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,53 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -37,32 % verloren.

Während Douglas deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %.

Douglas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,82 % 1 Monat -9,53 % 3 Monate -24,49 % 1 Jahr -27,72 %

Informationen zur Douglas Aktie

Stand: 18.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 866,92 Mio.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Standardwerte freundlich tendierten, ging es für die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe mehrheitlich nach unten. Der Dax pendelte - wie schon an den …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach einem erneut gekappten Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit Blick auf das Konzernumsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 peile die Parfümeriekette nun nicht …

Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während klassische Industrie- und Dienstleistungswerte teils deutlich zurückfallen – ein Handelstag der klaren Gewinner und Verlierer.

So schlagen sich die Wettbewerber von Douglas

Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,29 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Plus, mit +0,45 %. Zalando notiert im Plus, mit +1,24 %.

Douglas Aktie jetzt kaufen?

Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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