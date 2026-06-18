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    Besonders beachtet!

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    Douglas Aktie deutlicher Kursrutsch - -7,97 % - 18.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Douglas Aktie bisher Verluste von -7,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Douglas Aktie.

    Besonders beachtet! - Douglas Aktie deutlicher Kursrutsch - -7,97 % - 18.06.2026
    Foto: Douglas Service GmbH

    Douglas aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.06.2026

    Die Douglas Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,97 % auf 8,0300. Damit verliert die Aktie -0,6950  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Douglas Verluste von -24,49 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um -10,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,53 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -37,32 % verloren.

    Während Douglas deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %.

    Douglas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,82 %
    1 Monat -9,53 %
    3 Monate -24,49 %
    1 Jahr -27,72 %
    Stand: 18.06.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Douglas Aktie

    Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 866,92 Mio.EUR € wert.

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    Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während klassische Industrie- und Dienstleistungswerte teils deutlich zurückfallen – ein Handelstag der klaren Gewinner und Verlierer.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Douglas

    Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,29 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Plus, mit +0,45 %. Zalando notiert im Plus, mit +1,24 %.

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    Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Douglas

    -6,53 %
    -9,11 %
    -8,37 %
    -24,52 %
    -26,49 %
    -69,55 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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