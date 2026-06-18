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    Rückruf

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    Zwiebelmettwurst könnte Bakterien enthalten - Aldi Süd betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wursthersteller ruft Zwiebelmettwurst in Teilen zurück
    • Schinken-Zwiebelmettwurst 200 g mit Verbrauchsdaten
    • STEC/VTEC Erreger gefunden Rückgabe gegen Erstattung
    Rückruf - Zwiebelmettwurst könnte Bakterien enthalten - Aldi Süd betroffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    RUPPICHTEROTH (dpa-AFX) - Ein Wursthersteller aus Nordrhein-Westfalen hat bestimmte Zwiebelmettwurst-Produkte zurückgerufen, die bei Aldi Süd in Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und Teilen von Nordrhein-Westfalen angeboten worden sind. In ihnen sei bei Laboranalysen eine mikrobiologische Verunreinigung mit bestimmten Erregern festgestellt worden, teilte die Willms Fleisch GmbH aus Ruppichteroth mit.

    Es handelt sich um Schinken-Zwiebelmettwurst (200 Gramm) in den drei Sorten "Vespermettwurst", "Klassisch" und "Paprika" mit den Verbrauchsdaten 18.06., 21.06., 22.06., 23.06. und 24.06.2026. Die Rückholung aus dem Handel sei bereits veranlasst worden. "Vom Verzehr der Produkte mit dem angegebenen Verbrauchsdatum wird dringend abgeraten", hieß es. Wer betroffene Produkte zurückbringt, bekommt sein Geld zurück. Andere Produkte von Willms Fleisch oder Schinken-Zwiebelmettwurst mit einem anderen Verbrauchsdatum seien nicht von dem Rückruf betroffen und könnten verzehrt werden, betonte das Unternehmen.

    Bei den gefundenen Bakterien handelt es sich um sogenannte STEC/VTEC-Erreger. Eine durch sie ausgelöste Erkrankung äußert sich nach Angaben des Unternehmens meist innerhalb einiger Tage nach der Infektion mit Durchfall und Bauchschmerzen. "Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab", hieß es. Menschen mit schweren oder anhaltenden Symptomen sollten einen Arzt aufsuchen./tob/DP/men






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