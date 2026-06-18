JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23,86 Euro belassen. Die Amerikaner hätten beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Borja Olcese am Donnerstag. Anhaltende Preissenkungen hätten zu einem Rückgang der Bruttomarge geführt. Insgesamt ziehe er keine positiven Schlüsse, resümierte der Experte. Der Markt zeige sich mit Blick auf den Einzelhandelssektor zunehmend besorgt./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 34,66EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 23,86
Kursziel alt: 23,86
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 23,86
Kursziel alt: 23,86
Währung: EUR
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