JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23,86 Euro belassen. Die Amerikaner hätten beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Borja Olcese am Donnerstag. Anhaltende Preissenkungen hätten zu einem Rückgang der Bruttomarge geführt. Insgesamt ziehe er keine positiven Schlüsse, resümierte der Experte. Der Markt zeige sich mit Blick auf den Einzelhandelssektor zunehmend besorgt./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:55 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 34,66EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 23,86

Kursziel alt: 23,86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,86 € , was einem Rückgang von -32,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer