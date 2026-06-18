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    Marktgeflüster

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    Trump: Iran-Desaster? Hauptsache Aktien steigen, Ölpreis fällt!

    Was hat Trump zur Kehrtwende gezwungen? Vor einer Woche waren die Chefs der großen US-Ölkonzerne im Weißen Haus und haben ihn offensichtlich auf die dramatische Lage bei den Öl-Reserven hingewiesen

    Trump reagiert auf die harsche Kritik am Iran-Debakel mit dem Hinweis, dass Aktien doch steigen und der Ölpreis fällt - für den US-Präsidenten ist das scheinbar ein Beleg für Erfolg. Aber in ein paar Jahren wird das vergessen sein - aber die Niederlage, die die US-Vorherrschaft in Frage stellt, wird bleiben! Was hat Trump zur Kehrtwende gezwungen? Vor einer Woche waren die Chefs der großen US-Ölkonzerne im Weißen Haus und haben ihn offensichtlich auf die dramatische Lage bei den Öl-Reserven hingewiesen - daher die gestrige Aussage des US-Präsidenten, dass man in vier Wochen keine Öl-Reserven mehr gehabt hätte. Der große Risiko-Faktor aber bleibt Israel, das einen Rückzug aus dem Südlibanon verweigern dürfte und damit den Iran-Deal gefährdet. Auffallend ist die Dollar-Stärke und die Bitcoin-Schwäche nach den gestrigen Aussagen von Warsh..

    Hinweis aus Video:

    Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr:

    Hier anmelden https://www.andre-stagge.de/finanzmarktwelt

     

    Das Video "Trump: Iran-Desaster? Hauptsache Aktien steigen, Ölpreis fällt! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trump: Iran-Desaster? Hauptsache Aktien steigen, Ölpreis fällt! Trump reagiert auf die harsche Kritik am Iran-Debakel mit dem Hinweis, dass Aktien doch steigen und der Ölpreis fällt - für den US-Präsidenten ist das scheinbar ein Beleg für Erfolg.

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