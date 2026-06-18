Trump reagiert auf die harsche Kritik am Iran-Debakel mit dem Hinweis, dass Aktien doch steigen und der Ölpreis fällt - für den US-Präsidenten ist das scheinbar ein Beleg für Erfolg. Aber in ein paar Jahren wird das vergessen sein - aber die Niederlage, die die US-Vorherrschaft in Frage stellt, wird bleiben! Was hat Trump zur Kehrtwende gezwungen? Vor einer Woche waren die Chefs der großen US-Ölkonzerne im Weißen Haus und haben ihn offensichtlich auf die dramatische Lage bei den Öl-Reserven hingewiesen - daher die gestrige Aussage des US-Präsidenten, dass man in vier Wochen keine Öl-Reserven mehr gehabt hätte. Der große Risiko-Faktor aber bleibt Israel, das einen Rückzug aus dem Südlibanon verweigern dürfte und damit den Iran-Deal gefährdet. Auffallend ist die Dollar-Stärke und die Bitcoin-Schwäche nach den gestrigen Aussagen von Warsh..

Hinweis aus Video:

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Das Video "Trump: Iran-Desaster? Hauptsache Aktien steigen, Ölpreis fällt! " sehen Sie hier..